С начала большой войны «Укрзализныця» изготовила 70 медицинских вагонов — Finance.ua
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С начала большой войны «Укрзализныця» изготовила 70 медицинских вагонов

Фондовый рынок
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С начала большой войны «Укрзализныця» изготовила 70 медицинских вагонов
С начала большой войны «Укрзализныця» изготовила 70 медицинских вагонов
На собственных мощностях «Укрзализныця» изготовила уже 70 медицинских вагонов с начала широкомасштабного вторжения.
Об этом сообщает пресс-служба «УЗ».
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В сообщении отмечается, что 12 июня очередные два вагона пополнили парк подвижного состава медицинской эвакуации для нужд Вооруженных сил Украины.
«Эти вагоны оборудованы для перевозки раненых военных средней тяжести. Помимо необходимой медицинской аппаратуры, лечебных и медикаментозных наборов переданные вагоны оборудованы системами энергогенерации и очистки воды», — сообщили в «Укрзализныце».
Отмечается, что на борту медицинского поезда, кроме медиков, работают также железнодорожники. Они обеспечивают постоянное функционирование систем и узлов медвагона, генераторов, подъемников.
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Напомним, за май 2024 года «Укрзализныця» перевезла почти 2,2 млн пассажиров во внутреннем сообщении и почти 200 тысяч пассажиров — в международном, демонстрируя рост на 22% и 21% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
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