Похищали до тонны горючего за раз: на Полтавщине разоблачены работники «Укрзализныци» — Finance.ua

Похищали до тонны горючего за раз: на Полтавщине разоблачены работники «Укрзализныци»
В Полтавской области разоблачены работники одного из региональных филиалов «Укрзализныци», которые похитили горючее из локомотивов на полмиллиона гривен. Среди фигурантов — составитель поездов, машинисты и помощники машиниста.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Правоохранители задокументировали 21 факт расхищения топлива, а сумма причиненного ущерба достигает 500 000 гривен. Трех фигурантов задержали непосредственно во время слива горючего из локомотива. За совершенное злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы. В состав группировки входили работники одного из региональных филиалов «Укрзализныци».
Как работала схема
Составитель поездов, машинист и его помощник разработали пошаговую схему незаконного присвоения дизельного топлива из локомотивов. К противоправным действиям они привлекли еще нескольких своих коллег.
Правоохранители выяснили, что нарушители сливали горючее на территории железнодорожной станции недалеко от города Кременчуг. Перед каждым выходом на дело фигуранты согласовывали дату, время и место сбора, а также соблюдали усиленные меры конспирации. А именно использовали радиостанции, общались исключительно через мессенджеры и выставляли на маршрутах так называемых «фишкаров», которые должны были наблюдать за тем, чтобы никто не заметил противоправных действий.
Сейчас участники группы могли похитить из локомотивов до одной тонны горючего. В дальнейшем они вывозили его на автомобиле в места хранения — гаражи и подсобные помещения, принадлежавшие фигурантам. В дальнейшем злоумышленники сбывали похищенное горючее на территории Кременчугского района Полтавской области.
Действия правоохранителей
Полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины трех членов преступной группы непосредственно во время слива дизельного горючего из грузового тепловоза, который остановился на железнодорожной станции.
Также правоохранители провели 22 обыска в служебных помещениях, по местам проживания, гаражах и автомобилях фигурантов. Затем изъяли:
- 1,5 тонны горючего;
- карты маршрута движения поездов;
- банковские карты;
- мобильные телефоны;
- средства для хищения горючего;
- автомобиль, на котором перевозили похищенное и «черновые» записи.
Правоохранители задокументировали 21 факт хищения топлива. Сумма причиненного АО «Укрзализныця» ущерба достигает 500 000 гривен.
Наказание
Пятерых участников схемы полицейские уведомили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
В настоящее время трем подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения более 242 000 гривен залога каждому. Относительно еще двух — идет рассмотрение ходатайств. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению полного круга причастных к преступной деятельности лиц для привлечения их к ответственности.
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