Похищали до тонны горючего за раз: на Полтавщине разоблачены работники «Укрзализныци» — Finance.ua
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Похищали до тонны горючего за раз: на Полтавщине разоблачены работники «Укрзализныци»

Криминал
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Похищали до тонны горючего за раз: на Полтавщине разоблачены работники «Укрзализныци»
Похищали до тонны горючего за раз: на Полтавщине разоблачены работники «Укрзализныци»
В Полтавской области разоблачены работники одного из региональных филиалов «Укрзализныци», которые похитили горючее из локомотивов на полмиллиона гривен. Среди фигурантов — составитель поездов, машинисты и помощники машиниста.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Правоохранители задокументировали 21 факт расхищения топлива, а сумма причиненного ущерба достигает 500 000 гривен. Трех фигурантов задержали непосредственно во время слива горючего из локомотива. За совершенное злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы. В состав группировки входили работники одного из региональных филиалов «Укрзализныци».

Как работала схема

Составитель поездов, машинист и его помощник разработали пошаговую схему незаконного присвоения дизельного топлива из локомотивов. К противоправным действиям они привлекли еще нескольких своих коллег.
Фото: www.npu.gov.ua
Фото: www.npu.gov.ua
Правоохранители выяснили, что нарушители сливали горючее на территории железнодорожной станции недалеко от города Кременчуг. Перед каждым выходом на дело фигуранты согласовывали дату, время и место сбора, а также соблюдали усиленные меры конспирации. А именно использовали радиостанции, общались исключительно через мессенджеры и выставляли на маршрутах так называемых «фишкаров», которые должны были наблюдать за тем, чтобы никто не заметил противоправных действий.
Фото: www.npu.gov.ua
Фото: www.npu.gov.ua
Сейчас участники группы могли похитить из локомотивов до одной тонны горючего. В дальнейшем они вывозили его на автомобиле в места хранения — гаражи и подсобные помещения, принадлежавшие фигурантам. В дальнейшем злоумышленники сбывали похищенное горючее на территории Кременчугского района Полтавской области.

Действия правоохранителей

Полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины трех членов преступной группы непосредственно во время слива дизельного горючего из грузового тепловоза, который остановился на железнодорожной станции.
Также правоохранители провели 22 обыска в служебных помещениях, по местам проживания, гаражах и автомобилях фигурантов. Затем изъяли:
  • 1,5 тонны горючего;
  • карты маршрута движения поездов;
  • банковские карты;
  • мобильные телефоны;
  • средства для хищения горючего;
  • автомобиль, на котором перевозили похищенное и «черновые» записи.
Правоохранители задокументировали 21 факт хищения топлива. Сумма причиненного АО «Укрзализныця» ущерба достигает 500 000 гривен.

Наказание

Пятерых участников схемы полицейские уведомили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
В настоящее время трем подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения более 242 000 гривен залога каждому. Относительно еще двух — идет рассмотрение ходатайств. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению полного круга причастных к преступной деятельности лиц для привлечения их к ответственности.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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