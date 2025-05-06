С какими трудностями ІТ-специалисты сталкиваются при поиске работы — Finance.ua

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С какими трудностями ІТ-специалисты сталкиваются при поиске работы

Личные финансы
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С какими трудностями ІТ-специалисты сталкиваются при поиске работы
С какими трудностями ІТ-специалисты сталкиваются при поиске работы
Украинские айтишники и в Украине, и за рубежом испытывают одинаковые трудности в поиске работы. Самое тяжелое для соискателей работы — отсутствие фидбека от компаний и большая конкуренция за рабочие места, а для компаний — низкий профессиональный уровень кандидатов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.
Айтишникам хотелось бы получать больше информации от компаний по поводу причин отказа от дальнейшей коммуникации: «Хочется обратной связи от компаний, даже если ответ „нет“. Были вакансии, на которые я была идеальным кандидатом, но не получила никакого фидбека». Это основная сложность поиска (называли 55% опрошенных специалистов), равно как и большая конкуренция за рабочие места (52%).
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Другими проблемными для айтишников моментами являются продолжительность процесса поиска, большое количество этапов отбора и большие промежутки между ними (назвали 45%), низкие зарплаты (43%, больше беспокоит опытных айтишников уровня Senior+ и нетехнических специалистов), недостаточное количество вакансий (42%, чаще называли лиды и руководители, нетехнические специалисты и те, кто еще ищет работу), высокие требования к кандидатам (39%, больше беспокоит интернов и джунов, технических специалистов и тех, кто еще ищет работу).
Требование посещать офис чаще являются проблемой для нетехнических специалистов (33%), а для джунов и интернов — неоплачиваемые тестовые задания (24%).
Ветераны могут сталкиваться с дополнительными трудностями при поиске работы. Один из комментаторов чувствует нежелание компаний общаться с такими соискателями: «Поиск работы усложняется, если люди узнают, что ты был или есть в ВСУ. Некоторые советуют убрать эту информацию из резюме, некоторые начинают смущаться или стесняться. Как бы то ни было, в 99% случаев коммуникация на этом этапе заканчивается».
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Однако искать специалистов сегодня тоже нелегко. Самая большая проблема в поиске работников с точки зрения компаний — это низкий профессиональный уровень кандидатов. Эту причину назвали 52% отвечающих. Чаще эта проблема стоит перед продуктовыми и аустафинговыми компаниями (58%).
На втором месте среди названных причин резюме от кандидатов с нерелевантным опытом или стеком (44%).
На третье место по важности вышло недостаточное количество кандидатов с нужным стеком или навыками (35%) и плохие софт-скилы кандидатов (33%). Обе причины чаще называли представители продуктовых компаний.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Для сервисных и аустафинговых компаний несколько важнее хороший английский у кандидатов. Для продуктовых компаний и стартапов — продуктовый майндсет.
Несмотря на сложную ситуацию на рынке труда, 57% айтишников, нашедших новую работу за последний год, стали получать более высокую зарплату. Еще у 22% зарплата не изменилась, а у 21% снизилась.
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Два года назад перейти на новую работу с повышением зарплаты было легче. В 2023 году 65% айтишников, сменивших место работы, получили большую зарплату.
Напомним, 55% тех, кто активно искал новую работу в течение последнего года, нашли ее. В 2022 году этот показатель был выше — 70%. Техническим специалистам чаще это удавалось, чем нетехническим. Доля успешных поисков составила 56% среди технических специалистов в Украине и 55% за рубежом против 48% и 37% среди нетехнических.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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