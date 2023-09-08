С деньгами есть одна проблема: в ФГИ рассказали о конфискованных активах подсанкционных лиц — Finance.ua

С деньгами есть одна проблема: в ФГИ рассказали о конфискованных активах подсанкционных лиц Сегодня 11:29 — Казна и Политика

С деньгами есть одна проблема: в ФГИ рассказали о конфискованных активах подсанкционных лиц

В управление Фонда госимущества Украины передано 136 конфискованных по решению суда активов подсанкционных лиц с целью их дальнейшей приватизации или аренды.

Об этом сообщила в интервью Украинскому радио заместитель председателя ФГИУ Людмила Дараган.

«На сегодняшний день в ФГИУ передано 136 активов. Среди них есть как крупные предприятия (Демуринский горно-обогатительный комбинат), торговые центры (Ocean Plaza), так и изъятые квартиры. Больше всего изъятой недвижимости находится в Крыму. В общем, на временно оккупированных территориях и в Крыму есть 69 активов. Мы сейчас просто проводим процедуру регистрации права собственности за государством Украина в лице ФГИУ. А далее мы ждем, пока наши защитники освободят эти территории, и мы сможем распоряжаться этим имуществом», — подчеркнула она.

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По ее словам, сложности возникли с первым кейсом.

«Это — активы российского миллиардера Михаила Шелкова. Там была настолько запутанная структура собственности, что Минюст не смог предоставить доказательную базу, а суд не смог правильно установить долю собственности. Когда мы все начали изучать и исследовать, мы установили еще ряд субъектов», в которых тоже нужно было провести конфискацию, чтобы у государства во владении была наибольшая доля, и мы могли ею распоряжаться. Сейчас мы дорабатываем этот кейс вместе с Минюстом и Высшим антикоррупционным судом. Поэтому мы пользуемся всеми существующими средствами: бухгалтерия, реестры, помощь правоохранительных органов", — отметила Дараган.

Она добавила, что сейчас, помимо активов Шелкова, находятся на исполнении санкции по Евтушенкову, Януковичу и Ротенбергу.

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«По активам Шелкова: есть у нас Демуринский горно-обогатительный комбинат, у которого активы преимущественно в титановой отрасли. По информации СБУ, титановое сырье, которое добывалось на территории Украины в Демуринском горно-обогатительном комбинате, после этого направлялось в российскую федерацию. А там с помощью этого сырья производились детали для „калибров“ и военных самолетов. Этот факт подтверждает легитимность конфискации этого имущества», — рассказала заместитель председателя ФГИУ.

Она подчеркнула, что все средства идут сразу в государственный бюджет в специальный фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

«Но с денежными средствами есть одна проблема. Например, конфискуется Общество с ограниченной ответственностью в пользу государства. У него обычно есть какие-то оборотные средства. Например, это работающий завод, у которого есть средства на счетах, средства на выплаты зарплаты. И по нашему законодательству все эти средства сразу направляются в государственный бюджет. А в ФГИУ предприятие переходит с людьми, долгами, кредитной задолженностью. Со всей историей, но без живых денег. Мы надеемся, что Кабмин и Верховная Рада снова пойдут нам навстречу. И средства будут оставаться на счетах», — сказала Дараган.

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Как сообщалось, в мае 2022 года Верховная Рада приняла закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц с учетом предложений президента.

Законом уточняются основания, при наличии которых могут быть применены санкции, за счет включения в круг субъектов лиц, которые своими действиями создали угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины (в том числе путем вооруженной агрессии или террористической деятельности) или в значительной степени способствовали (в том числе путем финансирования) совершению таких действий другими субъектами.

Определяются также исключительные основания, особые условия, досудебный и судебный (в том числе апелляционный) порядок применения нового вида санкции — взыскания активов в доход государства, круг и полномочия инициирующих субъектов принимают решения по применению и реализуют этот вид санкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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