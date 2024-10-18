С бывшей резиденции Януковича «Межигорье» сняли арест — Finance.ua
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С бывшей резиденции Януковича «Межигорье» сняли арест

Казна и Политика
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С бывшей резиденции Януковича «Межигорье» сняли арест
С бывшей резиденции Януковича «Межигорье» сняли арест
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в четверг, 17 октября, снял арест с бывшей резиденции президента-беглеца Виктора Януковича «Межигорье», а также с земельного участка, на котором расположен комплекс.
Об этом сообщает Transparency International Ukraine.
Там отметили, что ходатайство о снятии ареста с имущества президента-беглеца подал представитель Кабинета министров Украины.
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«Защитники Януковича возражали против снятия ареста, поскольку считают, что сначала нужно дождаться окончательного решения по делу. Однако судья вынес решение об отмене ареста», — говорится в сообщении.
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) уточняет, что ВАКС отменил арест только на недвижимое имущество. Это решение не влияет на статус движимого имущества, остающегося под управлением государственного учреждения, в соответствии с подписанным с АРМА договором управления.
«Договор управления движимым имуществом, переданным в АРМА для управления, остается в силе», — подчеркнула глава АРМА Елена Дума.
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Она добавила, что Государственное учреждение «Парк-памятник садово-паркового искусства «Межигорье» продолжает управлять этим активом, обеспечивая постоянные поступления в государственный бюджет.
«Межигорье» — это местность в Киевской области, которая до 2007 года являлась государственной резиденцией. Площадь поместья составляет около 140 га, а в 2017 году прокуратура оценила все имущество на этой территории в 10 миллиардов гривен.
В период с 2007 по 2014 год резиденцией владел Виктор Янукович, проживавший там сначала как премьер-министр, а затем как президент Украины. В дальнейшем сын Януковича Александр через ООО «Танталит» организовал схему приобретения имущества резиденции. Имение путем манипуляций вывели из государственной собственности и через несколько рук передали во владение ООО «Танталит». Эта компания якобы разрешала политику бесплатно пользоваться своим имуществом. Однако в 2022 году ВАКС изъял имущество компании, которой, как оказалось, на 100% владел беглый президент.
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После Революции Достоинства имение занимались активисты Майдана, которые охраняли его и проводили экскурсии. В 2019 году АРМА начала искать кандидатов на управляющего поместьем и избрала компанию «Скомпани». Однако эта компания вызвала определенные вопросы: она была создана только в 2015 году, а ее формальным владельцем был политолог, связанный с политиком Евгением Мураевым, который сейчас подозревается в государственной измене.
В июле 2024 года Национальное агентство по розыску и менеджменту активов завершило передачу государственному парку-памятнику «Межигорье» движимого имущества, которое было арестовано по делам бывшего президента Виктора Януковича.
По материалам:
Діло
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