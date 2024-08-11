Сколько средств заработал парк-памятник «Межигорье» как госучреждение — Finance.ua

Сколько средств заработал парк-памятник «Межигорье» как госучреждение
Две недели как парк-памятник «Межигорье» работает на государство. За это время учреждение заработало более 2 млн гривен.
Об этом сообщил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец на своей странице в Фейсбуке, передает Правительственный портал.
Руководитель Минсреды посетил парк, пообщался с его работниками и осмотрел ряд объектов.
По его словам, команда Межигорья налаживает работу, набирает персонал. Работники, годами занимавшиеся парком на волонтерских началах, активно трудоустраиваются в государственное учреждение.
За июль учреждение взяло на работу 40 человек. Всего в парке работает 111 человек. Парк-памятник приглашает всех, кто мотивирован и готов творить новую историю развития государственного парка.
По словам Руслана Стрильца, планируется изменение философии парка, чтобы бывшая правительственная резиденция стала парком европейского уровня.
«В планах превратить его не просто в дендропарк по типу Софиевки, а сделать его самым любимым местом жителей Киевщины и гостей Украины по типу Королевского ботанического сада в Сиднее или известного на весь мир Центрального парка в Нью-Йорке», — отметил Руслан Стрелиц.
Первые результаты:
- За 14 дней работы — более 2,1 млн грн поступлений в госбюджет (420 тыс. гривен из этой суммы — уплата налогов, в частности НДС).
- Более 10 тысяч посетителей, среди которых 500 участников боевых действий, для них вход бесплатный. Кроме того, предусмотрены льготные билеты для многодетных семей, детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатов.
- Более 180 семей воспользовались специальным, экономически выгодным билетом «Семейный», который был введен государственным парком для поддержки семей, воспитывающих 1−2 ребенка.
- Всего за 8 месяцев работы государственного учреждения в бюджет уплачено более 4,4 млн грн. налогов.
«Уверен, что украинский природно-заповедный фонд может быть самодостаточным и развиваться. Украина усиливает свой рекреационный потенциал, даже во время войны. И Парк-памятник „Межигорье“ обязательно станет его жемчужиной», — подчеркнул Руслан Стрилец.
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