Арестованное имущество из «Межигорья» передали в управление государству — Finance.ua

Арестованное имущество из «Межигорья» передали в управление государству Сегодня 19:35

Арестованное имущество из «Межигорья» передали в управление государству, mnp.org.ua

Завершился процесс передачи в управление государственному парку-памятнику «Межигорье» активов, на которые судом наложен арест в уголовном производстве в отношении президента-беглеца януковича.

Речь идет о движимом имуществе, арестованном в рамках уголовных производств в отношении экс-президента Януковича после Революции Достоинства и за сохранение которого с 2014 года стали ответственными активисты по собственному согласию, сообщает пресс-служба АРМА.

«Расследование фактов присвоения бывшим президентом имущества, находящегося на территории урочища Межигорье, проходит в рамках уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляли детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП.

Подписание документов о передаче государственного имущества в управление государственному парку-памятнику «Межигорье» стало финальным мероприятием в работе межведомственной комиссии, которая на протяжении двух месяцев работала на территории объекта.

За время работы комиссии в составе представителей специальной администрации парка-памятника «Межигорье» было проверено наличие и осмотрены арестованные активы (имущество), которые находятся на территории парка-памятника и являются составной частью инфраструктуры паркового комплекса и используются в тепло-, электро-, водоснабжении и водоотведении, а также составляющей интерьеров жилых зданий и обустройством помещений охраны государственного учреждения. То есть это имущество, которое находится на государственных землях и обеспечивает бесперебойную работу объекта природно-заповедного фонда Украины — парка-памятника «Межигорье».

Общее количество осмотренного комиссией движимого имущества составляет более 25 тысяч единиц, размещенных в 121 зданиях и сооружениях. Самый большой по количеству движимого имущества объект — музей «Хонка». Это здание общей площадью 3100 кв. м является главным сооружением парка-памятника, насчитывает 76 помещений и более 3,6 тысячи единиц движимого имущества.

Также в процессе работы комиссией выявлено более 500 ценных объектов движимого имущества, ранее не описанных. В частности, речь идет о произведениях искусства, иконах, витражах в церкви, барельефах, предметах интерьера, люстрах и др., а также объектах управления системами водоснабжения и отопления, то есть ценном имуществе, которое также будет взыскано в доход государства.

С момента официального открытия все поступления от функционирования государственного «Межигорья» будут поступать в казну.

Справка Finance.ua:

Как сообщалось ранее, передача в управление государству обеспечена распоряжением Правительства по инициативе АРМА и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Глава АРМА отдельно отметила работу сотрудников Центрального межрегионального управления АРМА, которые за последние два месяца четко и структурированно выполняли титаническую работу по передаче активов в государственную собственность.



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