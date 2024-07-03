$38 миллионов: АРМА впервые покупает военные облигации за арестованную валюту — Finance.ua

$38 миллионов: АРМА впервые покупает военные облигации за арестованную валюту
Кабинет Министров согласовал Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) приобрести военных облигаций на рекордную сумму — почти 38 миллионов долларов США.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Она отметила, что речь идет о 31 миллионе долларов США и 6,5 миллиона евро арестованных средств, которые размещаются на счетах АРМА.
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«В дальнейшем доход от военных облигаций, а это почти 4% годовых от суммы закупленных облигаций, будет направлен в государственный бюджет Украины. Эта сумма может достигать 1,6 миллиона долларов, что эквивалентно почти 64 миллионам гривен», — рассказала Елена Дума.
Напомним, АРМА разыскало активы украинских предпринимателей, подозреваемых в неуплате налогов на более чем 100 млн гривен. По информации следствия, предприниматели во время осуществления хозяйственной деятельности уклонились от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.
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