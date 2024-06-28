АРМА розшукало активи українських підприємців, які підозрюються у несплаті податків на понад 100 млн гривень — Finance.ua

АРМА розшукало активи українських підприємців, які підозрюються у несплаті податків на понад 100 млн гривень
АРМА розшукало активи українських підприємців, які підозрюються у несплаті податків на більше 100 млн гривень
Про це повідомив заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Павло Великоречанін.
За інформацією слідства, підприємці, під час здійснення господарської діяльності, ухилились від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах.
Сума завданих збитків, згідно матеріалів кримінального провадження, становить близько 100 млн гривень.
За словами заступника голови АРМА, працівники Управління інформаційно-аналітичного забезпечення виявлення та розшуку активів розшукали ряд об’єктів нерухомості, земельні ділянки, дороговартісні автомобілі, кілька прогулянкових суден, майнові права на торгівельні марки, а також частки у статутних капіталах компаній як в Україні, так і за її межами.
«Крім того, на рахунках фігурантів справи виявлено близько 85 млн гривень. Інформація щодо виявлених активів спрямована до правоохоронного органу для подальшого накладення арешту на виявлені активи», — повідомив Павло Великоречанін.
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