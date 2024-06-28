АРМА отримало в управління завод родичів Медведчука та Козака вартістю $5 мільйонів — Finance.ua
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АРМА отримало в управління завод родичів Медведчука та Козака вартістю $5 мільйонів

Казна та Політика
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Державне бюро розслідувань передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді екс-народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака вартістю 5 млн доларів США.
Про про це повідомляє пресслужба ДБР.
В управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області, кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.
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Як йдеться в повідомленні, підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії росії проти України.
Нещодавно ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозри фігурантам розслідування.
У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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