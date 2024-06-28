АРМА отримало в управління завод родичів Медведчука та Козака вартістю $5 мільйонів — Finance.ua

АРМА отримало в управління завод родичів Медведчука та Козака вартістю $5 мільйонів Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Державне бюро розслідувань передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді екс-народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака вартістю 5 млн доларів США.

Про про це повідомляє пресслужба ДБР.

В управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області, кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.

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Як йдеться в повідомленні, підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії росії проти України.

Нещодавно ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозри фігурантам розслідування.

У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів.

Економічна Правда За матеріалами:

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