АРМА продасть квадроцикли Медведчука — Finance.ua

АРМА продасть квадроцикли Медведчука Сьогодні 18:14 — Фондовий ринок

АРМА продасть квадроцикли Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів продовжує реалізацію майна, злочинним чином набутого зрадником України віктором медведчуком. Цього разу на реалізацію виставлено два квадроцикли марки «BOMBARDIER» та баггі марки «ТRAXTER».

Про це сказано в повідомленні АРМА.

Агентство у травні провело відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме вказані вище транспортні засоби. Переможцем конкурсу, за рішенням конкурсної Комісії було обрано — ПП «Тендер Онлайн», з яким Агентство уклало договір.

Наразі організатор закінчує оцінку активів (квадроциклів та баггі), після якої відбудуться торги на порталі Прозорро.Продажі.

Крім того, Нацагентством запущено процес реалізації близько тисячі тонн кукурудзи, більше двох тисяч тонн пшениці, більше 100 тонн продукції, призначеної для захисту рослин, майже 27 тисяч тонн залізної руди та 44 тисячі тонн калію хлористого. Також реалізовується комп’ютерна техніка та лісоматеріали. Всі ці активи вже проходять етап незалежної оцінки, після чого будуть реалізовані на порталі Прозорро.Продажі.

Детальну інформацію щодо оголошених АРМА конкурсів з реалізації арештованих активів можна знайти ТУТ

Довідка Finance.ua:

Загалом, протягом 5 місяців 2024 року Агентство забезпечило надходження до держбюджету 103,641 млн гривень від реалізації арештованих активів, в тому числі сплачені митні платежі на сумму 15 432 935,91 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.