С 24 июля изменился механизм подготовки и переподготовки водителей: как теперь получить права — Finance.ua

С 24 июля изменился механизм подготовки и переподготовки водителей: как теперь получить права Сегодня 09:00 — Технологии&Авто

24 июля, изменился механизм подготовки и переподготовки водителей.

В это воскресенье, 24 июля, изменился механизм подготовки и переподготовки водителей.

Чтобы получить водительское удостоверение, кандидатам в водители необходимо будет сделать 5 шагов:

пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена).

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение.

выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение.

сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года.

в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

Напомним, в «Действие» вернули водительское удостоверение и техпаспорт. Теперь цифровые документы снова можно найти в приложении — они подтянутся автоматически после авторизации.

Также мы писали , что в Евросоюзе ввели новые льготы для украинских водителей. В Европейском союзе введены преференции для граждан Украины, расширяющих возможности использования водительских прав. Новые правила вступают в силу с 23 июля.

Теперь в ЕС можно:

пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев;

пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение.

Справка Finance.ua:

В Украине упростили процедуру восстановления водительского удостоверения. Восстановить утраченное водительское удостоверение можно примерно за 30 минут в любом работающем территориальном сервисном центре. Для восстановления необходим только паспорт. Вместо паспорта можно предоставить другие документы, удостоверяющие личность. Например, удостоверение беженца или разрешение на проживание на определённый срок.

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