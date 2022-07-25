С 24 июля изменился механизм подготовки и переподготовки водителей: как теперь получить права — Finance.ua
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С 24 июля изменился механизм подготовки и переподготовки водителей: как теперь получить права

Технологии&Авто
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24&nbsp;июля, изменился механизм подготовки и&nbsp;переподготовки водителей.
24 июля, изменился механизм подготовки и переподготовки водителей.
В это воскресенье, 24 июля, изменился механизм подготовки и переподготовки водителей.
Чтобы получить водительское удостоверение, кандидатам в водители необходимо будет сделать 5 шагов:
  • пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена).
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение.
  • выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение.
  • сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года.
  • в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.
С 24 июля изменился механизм подготовки и переподготовки водителей: как теперь получить права

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Напомним, в «Действие» вернули водительское удостоверение и техпаспорт. Теперь цифровые документы снова можно найти в приложении — они подтянутся автоматически после авторизации.
Также мы писали, что в Евросоюзе ввели новые льготы для украинских водителей. В Европейском союзе введены преференции для граждан Украины, расширяющих возможности использования водительских прав. Новые правила вступают в силу с 23 июля.
Теперь в ЕС можно:
  • пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев;
  • пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение.

Справка Finance.ua:

  • В Украине упростили процедуру восстановления водительского удостоверения. Восстановить утраченное водительское удостоверение можно примерно за 30 минут в любом работающем территориальном сервисном центре. Для восстановления необходим только паспорт. Вместо паспорта можно предоставить другие документы, удостоверяющие личность. Например, удостоверение беженца или разрешение на проживание на определённый срок.
Кстати, забудьте об очередях на вокзалах и трате времени на покупку билетов. Вместе с Proizd.ua можно быстро приобрести билеты на нужные вам направления.

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По материалам:
Finance.ua
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