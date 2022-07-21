В Евросоюзе ввели новые льготы для украинских водителей — Finance.ua

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В Евросоюзе ввели новые льготы для украинских водителей

Личные финансы
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В Евросоюзе ввели новые льготы для украинских водителей
В Евросоюзе ввели новые льготы для украинских водителей
В Европейском союзе введены преференции для граждан Украины, расширяющих возможности использования водительских прав. Новые правила вступают в силу с 23 июля.
Об этом сообщает сайт Главного сервисного центра МВД.
«Новый Регламент устанавливает специальные правила относительно просроченных, утраченных или похищенных украинских водительских удостоверений. Все чтобы уменьшить административные тяготы для тех, кто из-за российской полномасштабной агрессии вынужденно находится в ЕС и получил временную защиту», — сказано в сообщении.

Что меняется

Теперь в ЕС можно:
  • пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев;
  • пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение;
  • пользоваться украинским удостоверением водителя даже в случае истечения срока его действия, что актуально для удостоверений, выданных впервые со сроком действия 2 года;
  • получить временное (на период пребывания под защитой) удостоверение водителя образца ЕС в случае потери или похищения украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов, достаточно проведения проверки действительности полученного в Украине права на управление, а также проверки соответствия стандартам физической и психической пригодности к управлению.

Кого касаются новые правила

Эти изменения касаются только лиц, пользующихся временной или надлежащей защитой в странах ЕС.

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Новый Регламент предусматривает для компетентных органов стран ЕС возможность проверки действия украинского водительского удостоверения с помощью портала «Дія» и онлайн-сервиса проверки документов на сайте Главного сервисного центра МВД, который также имеет англоязычную версию.
В Евросоюзе ввели новые льготы для украинских водителей
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По материалам:
Finance.ua
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