В «Дію» вернули водительское удостоверение и техпаспорт — Finance.ua

В «Дію» вернули водительское удостоверение и техпаспорт

Сегодня 12:11 — Личные финансы

В «Дію» вернули водительское удостоверение и техпаспорт

Водительские удостоверения и техпаспорт снова доступны в приложении «Дія».

Об этом сообщили в Минцифре.

Теперь цифровые документы снова можно найти в приложении — они подтянутся автоматически после авторизации.

Почему документов не было? Напомним, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. В настоящее время Единый госреестр транспортных средств МВД возобновил свою работу в безопасном месте.

Также стоит отметить, что электронные водительские права и техпаспорт приравняли к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать у вас бумажный документ.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги — выбирайте и заказывайте для себя специальную карту прямо на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.