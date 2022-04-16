В «Дію» вернули водительское удостоверение и техпаспорт — Finance.ua
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В «Дію» вернули водительское удостоверение и техпаспорт

Сегодня 12:11Личные финансы
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В «Дію» вернули водительское удостоверение и техпаспортВ «Дію» вернули водительское удостоверение и техпаспорт
Водительские удостоверения и техпаспорт снова доступны в приложении «Дія».
Об этом сообщили в Минцифре.
Теперь цифровые документы снова можно найти в приложении — они подтянутся автоматически после авторизации.
Почему документов не было? Напомним, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. В настоящее время Единый госреестр транспортных средств МВД возобновил свою работу в безопасном месте.
Также стоит отметить, что электронные водительские права и техпаспорт приравняли к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать у вас бумажный документ.
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По материалам: Finance.ua
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