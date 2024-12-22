С 2025 года курсантам военных ЗВО будут выплачивать от 8 до 20 тысяч гривен в зависимости от курса — Finance.ua

С 2025 года курсантам военных ЗВО будут выплачивать от 8 до 20 тысяч гривен в зависимости от курса
Заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник анонсировал повышение денежного довольствия для курсантов военных учреждений высшего образования с марта 2025 года.
Об этом он заявил во время рабочего визита во Львов на встрече с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Как увеличатся выплаты курсантов
По словам Сергея Мельника, денежные выплаты для курсантов первого и второго курсов будут на уровне минимальной заработной платы в Украине — 8 тысяч гривен, с последующим повышением по соответствующему коэффициенту.
Курсантам третьего и четвертого курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будет выплачиваться более 20 тысяч гривен.
Мельник заверил, что Минобороны и дальше улучшит условия обучения и службы для курсантов, а также продолжит практику открытых встреч с ними во всех военных учебных заведениях страны.
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Напомним, военнослужащие ВСУ имеют возможность получить две отдельные финансовые пособия — подъемные и подъемные выплаты, предназначенные для покрытия расходов на проживание и переезд.
Также для военнослужащих предусмотрено денежное довольствие на оздоровление во время отпуска. В случае же если военный не использовал право на отпуск, он может получить компенсацию после приказа командира части.
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