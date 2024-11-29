Разоблачена схема хищения более $10 млн на закупки военной формы для ВСУ — Finance.ua

Разоблачена схема хищения более $10 млн на закупки военной формы для ВСУ Сегодня 12:21 — Криминал

Разоблачена схема хищения более $10 млн на закупки военной формы для ВСУ, Фото: gp.gov.ua

Офис Генерального прокурора разоблачил схему хищения более 10 миллионов долларов США на закупке военной формы для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в 2022 году организовали мошенническую схему бывший советник экс-заместителя Министра обороны, народный депутат Украины II-IV созывов и его сын. К сделке привлекли иностранца, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности во Франции, Испании и других странах.

Иностранец от имени своей подконтрольной компании договорился с турецким текстильным холдингом о производстве более 1 миллиона комплектов военной формы за 25,6 миллионов долларов США, пользуясь связями с украинскими чиновниками и политиками.

В 2022 году этой компанией с Министерством обороны Украины было заключено соглашение по завышенной цене на сумму свыше 35 миллионов долларов США. Разницу в 10 миллионов долларов США участники планировали распределить между собой.

После получения аванса в сумме 10 миллионов долларов США турецкая сторона выполнила заказ и доставила форму в Украину. Однако иностранец перестал выходить на связь и не заплатил остаток. Средства участники мошеннической схемы тратили на собственные нужды.

По месту жительства фигурантов проведено 38 обысков, изъяты документы, техника и другие доказательства их противоправной деятельности.

Читайте также Командир воинской части заставлял подчиненных строить дома — ГБР

В настоящее время бывшему советнику экс-заместителя Министра обороны, народному депутату Украины II-IV созывов и его сыну сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.