Разоблачена схема хищения более $10 млн на закупки военной формы для ВСУ — Finance.ua

Разоблачена схема хищения более $10 млн на закупки военной формы для ВСУ
Офис Генерального прокурора разоблачил схему хищения более 10 миллионов долларов США на закупке военной формы для Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, в 2022 году организовали мошенническую схему бывший советник экс-заместителя Министра обороны, народный депутат Украины II-IV созывов и его сын. К сделке привлекли иностранца, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности во Франции, Испании и других странах.
Читайте также
Иностранец от имени своей подконтрольной компании договорился с турецким текстильным холдингом о производстве более 1 миллиона комплектов военной формы за 25,6 миллионов долларов США, пользуясь связями с украинскими чиновниками и политиками.
В 2022 году этой компанией с Министерством обороны Украины было заключено соглашение по завышенной цене на сумму свыше 35 миллионов долларов США. Разницу в 10 миллионов долларов США участники планировали распределить между собой.
Читайте также
После получения аванса в сумме 10 миллионов долларов США турецкая сторона выполнила заказ и доставила форму в Украину. Однако иностранец перестал выходить на связь и не заплатил остаток. Средства участники мошеннической схемы тратили на собственные нужды.
По месту жительства фигурантов проведено 38 обысков, изъяты документы, техника и другие доказательства их противоправной деятельности.
В настоящее время бывшему советнику экс-заместителя Министра обороны, народному депутату Украины II-IV созывов и его сыну сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Поделиться новостью