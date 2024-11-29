Разоблачена схема хищения более $10 млн на закупки военной формы для ВСУ — Finance.ua
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Разоблачена схема хищения более $10 млн на закупки военной формы для ВСУ

Криминал
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Разоблачена схема хищения более $10 млн на закупки военной формы для ВСУ
Разоблачена схема хищения более $10 млн на закупки военной формы для ВСУ, Фото: gp.gov.ua
Офис Генерального прокурора разоблачил схему хищения более 10 миллионов долларов США на закупке военной формы для Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, в 2022 году организовали мошенническую схему бывший советник экс-заместителя Министра обороны, народный депутат Украины II-IV созывов и его сын. К сделке привлекли иностранца, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности во Франции, Испании и других странах.
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Иностранец от имени своей подконтрольной компании договорился с турецким текстильным холдингом о производстве более 1 миллиона комплектов военной формы за 25,6 миллионов долларов США, пользуясь связями с украинскими чиновниками и политиками.
В 2022 году этой компанией с Министерством обороны Украины было заключено соглашение по завышенной цене на сумму свыше 35 миллионов долларов США. Разницу в 10 миллионов долларов США участники планировали распределить между собой.
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После получения аванса в сумме 10 миллионов долларов США турецкая сторона выполнила заказ и доставила форму в Украину. Однако иностранец перестал выходить на связь и не заплатил остаток. Средства участники мошеннической схемы тратили на собственные нужды.
По месту жительства фигурантов проведено 38 обысков, изъяты документы, техника и другие доказательства их противоправной деятельности.
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В настоящее время бывшему советнику экс-заместителя Министра обороны, народному депутату Украины II-IV созывов и его сыну сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
По материалам:
Finance.ua
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