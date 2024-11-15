Командир воинской части заставлял подчиненных строить дома — ГБР Сегодня 20:21 — Криминал

Командир воинской части заставлял подчиненных строить дома — ГБР, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру одной из воинских частей Днепропетровщины, который заставил подчиненных работать на частном строительстве для своих близких родственников.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Пять военнослужащих, начиная с 2022 года, строили дома для матери и тещи подполковника. Два двухэтажных коттеджа подчиненные строили с фундамента, также начальник «заказал» в доме для матери барбекю. В случае отказа работать командир угрожал бойцам отправить их на передовую в самые горячие точки.

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Военнослужащие почти три года не появлялись на службе, но ежемесячно получали полное денежное довольствие, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых (специальных) заданий.

Общая сумма ущерба государству составляет 2,5 млн гривен.

Правоохранители провели 12 обысков по месту жительства и работы командира и его подчиненных, а также в автомобилях, которыми они пользуются. В ходе следственных действий изъяты документы о начисленной и выплаченной заработной плате военнослужащим, сведения об их «заступании» в суточные наряды, личные дела, мобильные телефоны, черновые записи по строительству.

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Командира воинской части задержали и сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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