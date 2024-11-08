В Одессе группа мужчин выбивала деньги с призывников, выдавая себя за ТЦК — Finance.ua

В Одессе группа мужчин выбивала деньги с призывников, выдавая себя за ТЦК Сегодня 19:32 — Криминал

В Одессе группа мужчин выбивала деньги с призывников, выдавая себя за ТЦК

В Одессе правоохранители разоблачили преступную группу, которая требовала деньги с призывников, выдавая себя за работников ТЦК и полиции. За одно патрулирование сообщники могли получать от 40 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Злоумышленники, используя военную и полицейскую форменную одежду, угрожали задержанным принудительной доставкой в ​​ТЦК, но за деньги предлагали этого не делать. Если же задержанные отказывались — фигуранты применяли физическое и психологическое насилие.

Читайте также В Гостомеле разоблачили хищение средств на восстановлении разрушенного россиянами жилья

В одном из случаев сообщники подстерегали свою жертву возле дома. Они обвинили мужчину в уклонении от мобилизации и сообщили, что должны немедленно доставить его в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Злоумышленники прижали потерпевшего к забору, а затем начали бить по ногам, туловищу и голове. Затем фигуранты сообщили, что мужчина должен немедленно заплатить, если хочет избежать мобилизации. Беспокоясь за свою жизнь и здоровье, мужчина отдал им более 3000 долларов.

Следует отметить, что одним из участников группы был бывший сотрудник милиции, который после службы был обвинен в нескольких уголовных производствах. Еще двое из них не раз имели проблемы с законом за совершение ряда преступлений: вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, разбойное нападение, совершенное группой лиц, кражи.

Читайте также Контрабанда автомобилей под видом «гуманитарки»: во Львовской области разоблачили схему

Бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ задержали преступников «на горячем». У фигурантов провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли элементы форменной одежды, деньги, банковские карты, мобильные телефоны. Кроме того, правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование оружие, порошкообразное вещество и другие средства для употребления наркотических веществ.

Участники преступной группы были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. Следователи полиции Одессы уже объявили им о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.