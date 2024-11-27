На взятке «погорела» заведующая медучреждением, требовавшая четверть миллиона гривен за экспертное заключение — Finance.ua

На взятке «погорела» заведующая медучреждением, требовавшая четверть миллиона гривен за экспертное заключение
В Киеве правоохранители задержали заведующую лабораторией контроля качества и безопасности продукции Национальной академии медицинских наук Украины за вымогание неправомерной выгоды.
Об этом сообщает полиция Киева.
Женщина требовала от частного предпринимателя почти четверть миллиона гривен за ускорение выдачи экспертного заключения в отношении дезинфекционного средства. Заключение эксперта требовалось для дальнейшей реализации товара.
Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины задокументировали противоправные действия женщины при получении денег. Правоохранители задержали фигурантку непосредственно с поличным, изъяв средства и соответствующие документы лабораторного исследования.
Поделиться новостью