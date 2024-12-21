Только 8% украинцев направляют праздничные бюджеты в поддержку ВСУ — опрос Сегодня 14:38

Только 8% украинцев направляют праздничные бюджеты в поддержку ВСУ — опрос, Фото: freepik

В 2024 году 81% украинцев планируют дарить подарки, что соответствует уровню 2022 и 2023 годов. Из них 45% сохраняют традицию дарить как обычно, а 21% ограничатся подарками только для детей.

Об этом свидетельствует опрос Rakuten Viber.

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Итак, как менялись ответы на вопрос «Планируете ли дарить подарки на зимние праздники в этом году?» в течение 2022−2024 годов:

Конечно, буду даривать как всегда, в жизни должен быть праздник — 45% (37% в 2023, 47% в 2022);

В этом году куплю подарки только для детей — 21% (23% в 2023, 19% в 2022);

Буду дарить что-то меньшее, но символическое и приятное — 15% (16% в 2023, 15% в 2022);

В этом году не дарю подарки. Буду это делать уже после победы — 11% (18% в 2023, 14% в 2022);

В то же время 8% отметили, что все сэкономленные средства будут донатить фондам или ВСУ, чтобы приближать победу — 8% (6% в 2023, 5% в 2022).

Будут ли праздновать украинцы Рождество и Новый год

Результаты опроса показали, что 60% украинцев будут праздновать и Рождество и Новый год, а вот 21% украинцев не планируют отмечать зимние праздники вообще.

Еще 13% респондентов будут праздновать только Рождество: из них 4% будут отмечать 7 января и 9% — 25 декабря.

Какие зимние праздники вы планируют отмечать:

праздновать и Рождество, и Новый год — 60%;

не планирую праздновать вообще — 21%;

праздновать только Рождество 25 декабря — 9%;

праздновать только Новый год — 6%;

Праздную только Рождество 7 января — 4%.

Напомним, лишь 4% задонатили средства из «Зимней еподдержки» на армию.

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