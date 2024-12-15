Как украинцы тратят «Зимову єПідтримку» — Finance.ua

Как украинцы тратят «Зимову єПідтримку» Сегодня 18:35 — Казна и Политика

Как украинцы тратят «Зимову єПідтримку»

Украинцы уже потратили более 720 млн грн, полученных в рамках программы «Зимову єПідтримку».

Об этом сообщили в «Дії».

Как украинцы тратят средства

Получатели тысячи гривен от государства так потратили предоставленные средства:

оплата коммунальных услуг — 63%;

мобильная связь — 17%;

донаты на армию — 4%.

В «Дії» напомнили, выплаты в размере тысячи гривен начисляются на специальную карточку «Національного кешбеку».

Также в скором времени выплаты поступят тем, кто подавался 2 и 3 декабря.

Напомним, Министерство экономики направило банкам разъяснения по реализации государственных программ «Національний кешбек» и «Зимова єПідтримка», отметив нецелесообразность выдвижения чрезмерных требований к раскрытию банковских данных.

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