Поднаемные и подъемные выплаты в армии: в чем разница — Finance.ua

Поднаемные и подъемные выплаты в армии: в чем разница
Военнослужащие ВСУ имеют возможность получить два отдельных финансовых пособия — «поднаемные» и «подъемные» выплаты, предназначенные для покрытия расходов на проживание и переезд.
В чем разница между этими выплатами, рассказывает АрмияInform.
Поднаемные
Для военных, не имеющих собственного жилья по месту службы, предусмотрена компенсация арендной платы.
Читайте также
Размер выплат варьируется в зависимости от населенного пункта:
- В Киеве — 4560 грн в месяц;
- В областных центрах — 3420 грн в месяц;
- В других населенных пунктах — 2280 грн в месяц.
Для семей с тремя или более членами сумма выплаты увеличивается в полтора раза.
Основанием для выплаты является рапорт военнослужащего, а также перечень документов, определенный постановлением Кабмина № 450. Это может потребовать времени и расходов на справки.
Подъемные
Подъемные выплаты предусмотрены для военнослужащих, меняющих место службы.
Подъемное пособие выплачивается в размере месячного денежного довольствия на военнослужащего и 50% месячного денежного довольствия на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.
Также выплачиваются суточные за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена его семьи, переехавшего вместе с ним.
Подъемное пособие выплачивается не более чем за два переезда военнослужащего в течение календарного года.
Кто может получать «подъемные» и «поднаемные»
В настоящее время их выплачивают военнослужащим, которые проходят службу по контракту, или по призыву лиц офицерского состава. К сожалению, у мобилизованных военнослужащих такой возможности нет.
Напомним, для военнослужащих предусмотрено денежное довольствие на оздоровление во время отпуска. В случае же если военный не использовал право на отпуск, он может получить компенсацию после приказа командира части.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью