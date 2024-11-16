Поднаемные и подъемные выплаты в армии: в чем разница — Finance.ua

Поднаемные и подъемные выплаты в армии: в чем разница Сегодня 18:15 — Личные финансы

Поднаемные и подъемные выплаты в армии: в чем разница

Военнослужащие ВСУ имеют возможность получить два отдельных финансовых пособия — «поднаемные» и «подъемные» выплаты, предназначенные для покрытия расходов на проживание и переезд.

В чем разница между этими выплатами, рассказывает АрмияInform.

Поднаемные

Для военных, не имеющих собственного жилья по месту службы, предусмотрена компенсация арендной платы.

Размер выплат варьируется в зависимости от населенного пункта:

В Киеве — 4560 грн в месяц;

В областных центрах — 3420 грн в месяц;

В других населенных пунктах — 2280 грн в месяц.

Для семей с тремя или более членами сумма выплаты увеличивается в полтора раза.

Подъемные

Подъемные выплаты предусмотрены для военнослужащих, меняющих место службы.

Подъемное пособие выплачивается в размере месячного денежного довольствия на военнослужащего и 50% месячного денежного довольствия на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.

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Также выплачиваются суточные за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена его семьи, переехавшего вместе с ним.

Подъемное пособие выплачивается не более чем за два переезда военнослужащего в течение календарного года.

Кто может получать «подъемные» и «поднаемные»

В настоящее время их выплачивают военнослужащим, которые проходят службу по контракту, или по призыву лиц офицерского состава. К сожалению, у мобилизованных военнослужащих такой возможности нет.

Напомним, для военнослужащих предусмотрено денежное довольствие на оздоровление во время отпуска. В случае же если военный не использовал право на отпуск, он может получить компенсацию после приказа командира части.

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Армія Inform По материалам:

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