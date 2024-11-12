Правительство упростило перевод между воинскими частями — Finance.ua

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Правительство упростило перевод между воинскими частями

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Правительство упростило перевод между воинскими частями
Правительство упростило перевод между воинскими частями
Правительство Украины упростило перевод между воинскими частями в армии. С 15 ноября перевестись можно будет в мобильном приложении для военнослужащих «Армия"+», подав рапорт.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.
По его словам, нововведение касается перевода именно по инициативе военных.
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На проверку одного рапорта будет выделяться 72 часа, а результат военной проверки будут сообщать тоже через «Армию+».
При отказе должны быть указаны четкие причины.
«Механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны Украины и ВСУ. Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре», — рассказал глава государства.
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Минобороны должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта, как сказал Зеленский, — через три дня, 15 ноября.
Напомним, ранее в приложении «Армия+» стали доступны пять новых видов рапортов, в том числе на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья и отпуск после освобождения из плена.
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Министерство обороны Украины планирует расширить до конца 2024 года функционал и количество пользователей трех флагманских приложений — «Резерв+», «Армия+» и Delta.
Армия ID — это уникальный номер военнослужащего в приложении Армия+. Через него командиры могут представлять электронные рапорты. Военнослужащие могут обратиться к своему командиру для получения Армия ID. Его можно сохранить в приложении «Армия+», чтобы не вводить его постоянно.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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