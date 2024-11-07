Деньги за неиспользованный отпуск — как их получить военному Сегодня 11:36 — Личные финансы

Деньги за неиспользованный отпуск — как их получить военному

Для военнослужащих предусмотрено денежное довольствие на оздоровление во время отпуска. В случае же если военный не использовал право на отпуск, он может получить компенсацию после приказа командира части.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Военнослужащие ВСУ имеют право на помощь для оздоровления.

Эта помощь выплачивается при выбытии в отпуск (если этот отпуск — полной продолжительности) или во вторую часть отпуска.

Как получить деньги за неиспользованный отпуск

Если военный не использовал свое право на ежегодный отпуск, он должен получить денежную компенсацию.

Для этого следует написать рапорт на имя командира воинской части.

Командир должен подписать соответствующий приказ, на основании которого военнослужащему и выдадут средства.

Справка Finance.ua:

Украинским военнослужащим государство гарантирует минимальное денежное довольствие и разнообразные доплаты, превышающие 100 тыс. гривен. Известно, на какие суммы могут рассчитывать бойцы в ноябре 2024 года. Вопрос предоставления выплат военным регулирует приказ Министерства обороны № 260.

В ноябре минимальное ежемесячное денежное довольствие военных останется неизменным и составит 19,679 тыс. грн. Однако размер может быть и другим в зависимости от обстоятельств.

Как пишет издание NV , ссылаясь на заместителя руководителя финансово-экономической службы одной из бригад Вооруженных сил, минимальное денежное довольствие для бойцов Сухопутных войск на штатном посту с минимальным тарифным разрядом состоит из:

должностного оклада по первому тарифному разряду — 2,47 тыс. гривен;

оклада по воинскому званию — 530 гривен;

надбавки за особенности прохождения военной службы 65% - 1,95 тыс. гривен;

премии (первый тарифный разряд, выслуга лет — менее одного года) — 15,635 тыс. гривен;

индексации — начисляется с сентября текущего года (за август), составляет 130,2 гривны.

Следовательно, если у военного отсутствуют удержания и взыскания, то общий размер минимальной начисленной суммы за месяц должен составить 20,715 тыс. гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.