С 15 июля в Словакии действуют упрощенные визовые правила для иностранных работников (список вакансий) — Finance.ua

С 15 июля в Словакии действуют упрощенные визовые правила для иностранных работников (список вакансий) Сегодня 17:26 — Личные финансы

С 15 июля в Словакии действуют упрощенные визовые правила для иностранных работников (список вакансий)

С сегодняшнего дня, 15 июля 2024 г., Словакия начнет применять упрощенные национальные визовые правила для иностранцев, которые хотят въехать в страну с целью работы на определенных должностях, связанных с дефицитом.

Об этом сообщает Schengen.News.

В прошлом году правительство Словакии приняло положения, направленные на упрощение доступа к национальной долгосрочной визе страны (виза D).

Тогда правительство подчеркнуло, что согласно новой программе иностранные работники из отдельных стран сначала получат однолетнюю визу при условии, что у них дефицитная профессия.

Подробности

Национальная виза предоставляется на время трудоустройства максимум на 1 год и не может быть выдана повторно, за исключением виз для перемещенных работников.

Правительство также сообщило, что только определенные должности позволят иностранцам участвовать в программе.

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Профессии

Программа предоставит упрощенный доступ к национальным визам Словакии иностранцам-операторам погрузчиков, сварщикам, строителям, электрикам, а также тем, кто выполняет различные обязанности монтажников в машиностроительном производстве, резиновом, химическом, пластиковом производстве и электронике, производстве приборов среди прочего.

Упрощенный доступ к национальным визам также будет предоставлен агрономам, поварам, официантам, животноводам, пекарям, переработчикам молока, производителям масла, операторам оборудования, уборщикам, кухонным работникам и т. д.

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Однако иностранные работники, выполняющие одну из указанных выше ролей, среди многих других, также должны соответствовать другому условию, чтобы получить годовую национальную визу для работы в Словакии.

Кто имеет право на национальную визу Словакии по упрощенным правилам

Чтобы иметь право на национальную визу по упрощенным условиям, иностранные работники должны быть гражданами одной из 17 третьих стран, указанных ниже:

Армения.

Азербайджан.

Босния и Герцеговина.

Грузия.

Индонезия.

Казахстан.

Кыргызстан.

Молдова.

Черногория.

Непал.

Северная Македония.

Филиппины.

Сербия.

Таджикистан.

Туркменистан

Украина.

Узбекистан.

Хотя правительство еще не сообщило, окончательный ли это список, другие национальности могут быть добавлены через некоторое время, если страна не сможет удовлетворить потребности рынка с помощью работников из вышеперечисленных стран.

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Ожидается, что правительство в скором времени обнародует дополнительные требования.

После окончания годового периода иностранные работники смогут продлить свое пребывание в стране с целью работы альтернативными путями.

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