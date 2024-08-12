С 12 августа Укрпочта расширяет зону курьерской доставки в Киевскую область (список) — Finance.ua

С 12 августа Укрпочта расширяет зону курьерской доставки в Киевскую область (список) Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

С 12 августа Укрпочта расширяет зону курьерской доставки в Киевскую область (список)

С 12 августа Укрпочта вводит услугу курьерской доставки для двадцати городов и сел Киевской области, в том числе Буча, Ирпень, Софиевская Борщаговка и другие.

Об этом сообщила компания.

Теперь жители этих населенных пунктов смогут воспользоваться удобной доставкой от Укрпочты 5 дней в неделю — с понедельника по пятницу.

Это решение было принято в ответ на рост спроса на доставку в пригороде Киева.

Заказ

Для заказа курьера необходимо оформить заявку на курьерский забор на сайте Укрпочты по ссылке: https://www.ukrposhta.ua/ru/courier

Если заказ осуществлен до 12:00, курьер приедет в тот же день; в случае заказа после 12:00 забор состоится на следующий рабочий день.

Укрпочта планирует дальнейшее расширение зоны курьерской доставки: в ближайшее время услуга будет доступна в Белой Церкви и Вышгороде. Услуга курьерской доставки распространяется на все типы грузов, возможных для отправки.

Список городов Киевской области, где доступна курьерская доставка Укрпочты:

Буча

Бровары

Борисполь

Белогородка

Святопетровское

Стоянка

Петропавловская Борщаговка

Софиевская Борщаговка

Чайки

Вишневое

Крюковщина

Гостомель

Горенка

Ирпень

Коцюбинское

Хотов

Боярка

Готное

Чабаны

Новоселки

Напомним, АО «Укрпочта» с 1 июля увеличивает тарифы «Укрпочта. Стандарт» и «Укрпочта. Экспресс» в среднем на 5−10 грн.

Новые тарифы:

стоимость отправлений «Укрпочта Стандарт» увеличится в среднем на 5−9 грн;

тарифы «Укрпочта. Экспресс» по области и внутри Украины изменятся в среднем на сумму до 10 грн в зависимости от веса отправления. Например, доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь обойдется в 85 грн по сравнению с предыдущими 75 грн — до пересмотра тарифов;

стоимость для отправок до 2 кг будет единой в пределах страны. Согласно тарифу «Стандарт», для отправок до 2 кг по области она составит 40 грн, по Украине — 45 грн. А для тарифа «Экспресс» — 45 и 60 грн соответственно.

Справка Finance.ua:

«Укрпочта» совместно с украинскими производителями разработала и приступила к тестированию нового транспортного средства для почтальонов и мобильного вагончика-отделения.

На первом аукционе по продаже забытых посылок «Укпочта» продала 4 паллеты с ними за 120 тыс. грн. При этом стартовая стоимость каждой составляла 1,2 тыс. грн. Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский. По его словам, в каждой паллете было по 100 посылок, а на первый аукцион пришло 56 участников.

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