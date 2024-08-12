С 12 августа Укрпочта расширяет зону курьерской доставки в Киевскую область (список) — Finance.ua

С 12 августа Укрпочта расширяет зону курьерской доставки в Киевскую область (список)
С 12 августа Укрпочта вводит услугу курьерской доставки для двадцати городов и сел Киевской области, в том числе Буча, Ирпень, Софиевская Борщаговка и другие.
Об этом сообщила компания.
Теперь жители этих населенных пунктов смогут воспользоваться удобной доставкой от Укрпочты 5 дней в неделю — с понедельника по пятницу.
Это решение было принято в ответ на рост спроса на доставку в пригороде Киева.
Заказ
Для заказа курьера необходимо оформить заявку на курьерский забор на сайте Укрпочты по ссылке: https://www.ukrposhta.ua/ru/courier.
Если заказ осуществлен до 12:00, курьер приедет в тот же день; в случае заказа после 12:00 забор состоится на следующий рабочий день.
Укрпочта планирует дальнейшее расширение зоны курьерской доставки: в ближайшее время услуга будет доступна в Белой Церкви и Вышгороде. Услуга курьерской доставки распространяется на все типы грузов, возможных для отправки.
Список городов Киевской области, где доступна курьерская доставка Укрпочты:
- Буча
- Бровары
- Борисполь
- Белогородка
- Святопетровское
- Стоянка
- Петропавловская Борщаговка
- Софиевская Борщаговка
- Чайки
- Вишневое
- Крюковщина
- Гостомель
- Горенка
- Ирпень
- Коцюбинское
- Хотов
- Боярка
- Готное
- Чабаны
- Новоселки
Напомним, АО «Укрпочта» с 1 июля увеличивает тарифы «Укрпочта. Стандарт» и «Укрпочта. Экспресс» в среднем на 5−10 грн.
Новые тарифы:
- стоимость отправлений «Укрпочта Стандарт» увеличится в среднем на 5−9 грн;
- тарифы «Укрпочта. Экспресс» по области и внутри Украины изменятся в среднем на сумму до 10 грн в зависимости от веса отправления. Например, доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь обойдется в 85 грн по сравнению с предыдущими 75 грн — до пересмотра тарифов;
- стоимость для отправок до 2 кг будет единой в пределах страны. Согласно тарифу «Стандарт», для отправок до 2 кг по области она составит 40 грн, по Украине — 45 грн. А для тарифа «Экспресс» — 45 и 60 грн соответственно.
Справка Finance.ua:
- «Укрпочта» совместно с украинскими производителями разработала и приступила к тестированию нового транспортного средства для почтальонов и мобильного вагончика-отделения.
- На первом аукционе по продаже забытых посылок «Укпочта» продала 4 паллеты с ними за 120 тыс. грн. При этом стартовая стоимость каждой составляла 1,2 тыс. грн. Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский. По его словам, в каждой паллете было по 100 посылок, а на первый аукцион пришло 56 участников.
Finance.ua давно анализирует предложения по картам с кешбэком в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».
Посмотреть варианты 💳
Поделиться новостью