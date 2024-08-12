С 12 августа Укрпочта расширяет зону курьерской доставки в Киевскую область (список) — Finance.ua
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С 12 августа Укрпочта расширяет зону курьерской доставки в Киевскую область (список)

Фондовый рынок
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С 12 августа Укрпочта расширяет зону курьерской доставки в Киевскую область (список)
С 12 августа Укрпочта расширяет зону курьерской доставки в Киевскую область (список)
С 12 августа Укрпочта вводит услугу курьерской доставки для двадцати городов и сел Киевской области, в том числе Буча, Ирпень, Софиевская Борщаговка и другие.
Об этом сообщила компания.
Теперь жители этих населенных пунктов смогут воспользоваться удобной доставкой от Укрпочты 5 дней в неделю — с понедельника по пятницу.
Это решение было принято в ответ на рост спроса на доставку в пригороде Киева.

Заказ

Для заказа курьера необходимо оформить заявку на курьерский забор на сайте Укрпочты по ссылке: https://www.ukrposhta.ua/ru/courier.
Если заказ осуществлен до 12:00, курьер приедет в тот же день; в случае заказа после 12:00 забор состоится на следующий рабочий день.
Укрпочта планирует дальнейшее расширение зоны курьерской доставки: в ближайшее время услуга будет доступна в Белой Церкви и Вышгороде. Услуга курьерской доставки распространяется на все типы грузов, возможных для отправки.
Список городов Киевской области, где доступна курьерская доставка Укрпочты:
  • Буча
  • Бровары
  • Борисполь
  • Белогородка
  • Святопетровское
  • Стоянка
  • Петропавловская Борщаговка
  • Софиевская Борщаговка
  • Чайки
  • Вишневое
  • Крюковщина
  • Гостомель
  • Горенка
  • Ирпень
  • Коцюбинское
  • Хотов
  • Боярка
  • Готное
  • Чабаны
  • Новоселки
Напомним, АО «Укрпочта» с 1 июля увеличивает тарифы «Укрпочта. Стандарт» и «Укрпочта. Экспресс» в среднем на 5−10 грн.

Новые тарифы:

  • стоимость отправлений «Укрпочта Стандарт» увеличится в среднем на 5−9 грн;
  • тарифы «Укрпочта. Экспресс» по области и внутри Украины изменятся в среднем на сумму до 10 грн в зависимости от веса отправления. Например, доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь обойдется в 85 грн по сравнению с предыдущими 75 грн — до пересмотра тарифов;
  • стоимость для отправок до 2 кг будет единой в пределах страны. Согласно тарифу «Стандарт», для отправок до 2 кг по области она составит 40 грн, по Украине — 45 грн. А для тарифа «Экспресс» — 45 и 60 грн соответственно.
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Справка Finance.ua:

  • «Укрпочта» совместно с украинскими производителями разработала и приступила к тестированию нового транспортного средства для почтальонов и мобильного вагончика-отделения.
  • На первом аукционе по продаже забытых посылок «Укпочта» продала 4 паллеты с ними за 120 тыс. грн. При этом стартовая стоимость каждой составляла 1,2 тыс. грн. Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский. По его словам, в каждой паллете было по 100 посылок, а на первый аукцион пришло 56 участников.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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