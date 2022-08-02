С 1 августа «Укрпочта» работает только на территории, подконтрольной Украине — Finance.ua
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С 1 августа «Укрпочта» работает только на территории, подконтрольной Украине

Личные финансы
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С 1 августа «Укрпочта» работает только на территории, подконтрольной Украине
С 1 августа «Укрпочта» работает только на территории, подконтрольной Украине
Государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» прекращает работу на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
«Бывают дни со смешанными чувствами. С сегодняшнего дня (1 августа — ред.), первый раз с 24 февраля, Укрпочта работает только на территории, подконтрольной Украине», — отметил он.
При всех препятствиях Укрпочта выплачивала тысячи пенсий, принимала и перечисляла платежи за коммунальные услуги, доставляла необходимые продукты.
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Однако российские военные ужесточили давление — они пытаются собрать номера паспортов пенсионеров для проведения псевдореферендумов и угрожают работникам почты.
«Мы вернемся, я точно это знаю. Как мы вернулись в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. И не просто вернемся, а с новыми отделениями, как это сегодня произошло в Тростянце, который получил значительные повреждения от „освободителей“. Теперь новое отделение открыто в самом центре Тростянца. И оно не последнее», — заверил гендиректор Укрпочты.
Напомним, с 1 июля оператор остановил работу на временно оккупированных территориях Херсона.

Справка Finance.ua:

  • национальный почтовый оператор «Укрпочта» с 1 июля повысил тарифы стандартной доставки в пределах Украины в среднем на 14% и в пределах области — на 13%;
  • украинцам, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, хотят разрешить открывать банковские карты онлайн для получения социальных выплат. Над этим уже трудятся в Министерстве социальной политики.
По материалам:
Finance.ua
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