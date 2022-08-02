ПФУ утвердил размер пенсии на август — сколько получат пенсионеры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПФУ утвердил размер пенсии на август — сколько получат пенсионеры

Личные финансы
225
ПФУ утвердил размер пенсии на август — сколько получат пенсионеры
ПФУ утвердил размер пенсии на август — сколько получат пенсионеры
В последний месяц лета украинцы получат пенсию, размер которой в июле вырос до 2027 гривен за счет повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.
В результате повышения в прошлом месяце, размеры выплат в августе для разных групп получателей будут следующими:
  • минимальная пенсия по возрасту для тех пенсионеров, которые окончили карьеру — ее сумма теперь составляет 2027 грн;
  • минимальные выплаты для людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий — в зависимости от группы инвалидности увеличение составит 195-604 грн;
  • пенсия за особые заслуги перед государством — к ней прибавят 37 грн;
  • минимальная пенсия шахтерам — ее новый размер составляет 6081 грн;
  • повышение для ветеранов и членов семей погибших или умерших ветеранов войны — его объем вырастет максимум на 46,5 грн;
  • максимальная пенсия — теперь это 20 270 грн;
  • минимальная пенсия семьям военных в случае потери кормильца — ее сумма с 1 июля составляет 4054 грн;
  • повышение для жертв нацистских преследований среди людей с инвалидностью и членов семей умерших жертв нацистских преследований — доплата будет составлять до 46,5 грн;
  • надбавки донорам — они возрастут на 11,5 грн.
Самая высокая средняя пенсия в Украине — около 8900 гривен, по состоянию на 1 июля была у военных, которые оказались также в лидерах по росту размера пенсионных выплат с 1 июля 2021 года и вдвое больше средней пенсии в стране — 4437 гривен.

Справка Finance.ua:

  • украинцам разрешат самостоятельно увеличивать сумму единого социального взноса для увеличения пенсионных выплат в будущем. Над разработкой такой программы уже работают в Министерстве социальной политики;
  • кроме того, Министерство социальной политики планирует вернуться к вопросу внедрения второго, накопительного уровня пенсионной системы в Украине;
  • напомним, Минсоцполитики анонсировало доплаты пенсионерам в возрасте 65+. В октябре 2022 года доплаты расширят на граждан в возрасте 70+, а до конца 2023 года планируют ввести доплаты пенсионерам от 65 лет.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.