ПФУ утвердил размер пенсии на август — сколько получат пенсионеры Сегодня 09:02 — Личные финансы

ПФУ утвердил размер пенсии на август — сколько получат пенсионеры

В последний месяц лета украинцы получат пенсию, размер которой в июле вырос до 2027 гривен за счет повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

В результате повышения в прошлом месяце, размеры выплат в августе для разных групп получателей будут следующими:

минимальная пенсия по возрасту для тех пенсионеров, которые окончили карьеру — ее сумма теперь составляет 2027 грн;

минимальные выплаты для людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий — в зависимости от группы инвалидности увеличение составит 195-604 грн;



пенсия за особые заслуги перед государством — к ней прибавят 37 грн;



минимальная пенсия шахтерам — ее новый размер составляет 6081 грн;



повышение для ветеранов и членов семей погибших или умерших ветеранов войны — его объем вырастет максимум на 46,5 грн;



максимальная пенсия — теперь это 20 270 грн;



минимальная пенсия семьям военных в случае потери кормильца — ее сумма с 1 июля составляет 4054 грн;



повышение для жертв нацистских преследований среди людей с инвалидностью и членов семей умерших жертв нацистских преследований — доплата будет составлять до 46,5 грн;



надбавки донорам — они возрастут на 11,5 грн.

Самая высокая средняя пенсия в Украине — около 8900 гривен, по состоянию на 1 июля была у военных, которые оказались также в лидерах по росту размера пенсионных выплат с 1 июля 2021 года и вдвое больше средней пенсии в стране — 4437 гривен.

Справка Finance.ua:

украинцам разрешат самостоятельно увеличивать сумму единого социального взноса для увеличения пенсионных выплат в будущем. Над разработкой такой программы уже работают в Министерстве социальной политики;

кроме того, Министерство социальной политики планирует вернуться к вопросу внедрения второго, накопительного уровня пенсионной системы в Украине;

напомним, Минсоцполитики анонсировало доплаты пенсионерам в возрасте 65+. В октябре 2022 года доплаты расширят на граждан в возрасте 70+, а до конца 2023 года планируют ввести доплаты пенсионерам от 65 лет.



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