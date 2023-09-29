Рынок земли: сколько стоит гектар в разных регионах — Finance.ua

Рынок земли: сколько стоит гектар в разных регионах Сегодня 16:02 — Аграрный рынок

Рынок земли: сколько стоит гектар в разных регионах

Рынок сельхозземель в Украине возобновил рост по количеству сделок и площади. Цены купли-продажи участков сельскохозяйственного назначения несколько снизились, но цены на аренду коммунальных земель выросли. Общее количество земель в обращении составляет 1,06% всех сельхозземель на подконтрольных правительству Украины территориях.

Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном командой Агроцентра при Киевской школе экономики при поддержке Программы USAID Агро.

Рынок земель сельскохозяйственного назначения возобновил рост по результатам августа 2023 г. после незначительного сезонного сокращения объемов транзакций купли-продажи в июне-июле.

Всего с момента открытия рынка земель 1 июля 2021 по состоянию на 31 августа 2023 было заключено 165,7 тыс. сделок купли-продажи совокупной площадью свыше 365,6 тыс. га, а общее количество земель в обращении составляло 1,06% от всех сельхозземель на подконтрольных правительству Украины территориях или 0,9% всех сельскохозяйственных земель Украины в границах 1991 года.

Это довольно обнадеживающий показатель работы рынка, который соответствует уровню развитых экономик. Как видим, рынок земель сельхозназначения в Украине демонстрирует устойчивость и потенциал для развития, несмотря на давление условий военного времени и ограниченный формат работы на первом этапе, ведь право покупать землю для сельхозпроизводства до 01 января 2024 года имеют только физические лица-граждане Украины и не более 100 га с/х земель в одни руки", — отметил руководитель проекта «Земля несокрушимости», вице-президент Киевской школы экономики по экономическому образованию Олег Нивьевский.

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Средневзвешенная цена при покупке сельскохозяйственной земли в августе 2023 несколько снизилась и составила 38,34 тыс. грн/га против 38,7 тыс. грн/га в июле. В то же время цена аренды коммунальных земель на электронных аукционах в августе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 23% — с 6,8 тыс. грн/га до 8,4 тыс. грн/га.

Налоговые поступления в местные бюджеты от земли превысили прошлогодний показатель на 6%, хотя и не выросли так, как все налоговые поступления (22%). В среднем земля генерирует десятую часть совокупных налоговых поступлений общин, однако есть области, в которых этот показатель гораздо выше. Например, больше всего доходов от земли в июле 2023 года получили общины Кировоградской (22%), Одесской (17%) и Днепропетровской (16%) областей.

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Сделки купли-продажи сельхозземли в августе 2023 заключались преимущественно с так называемыми товарными землями (48% транзакций) и землями для ведения личного крестьянского хозяйства (45% транзакций). Количество сделок аренды земли в три раза превышало количество сделок купли-продажи сельскохозяйственных земель.

В целом темпы развития рынка соответствуют ожиданиям, однако главные преимущества еще впереди. По прогнозам Киевской школы экономики, внедрение второго этапа рынка, а именно открытие рынка сельхозземель для юридических лиц с 1 января 2024 года обеспечит ежегодный прирост ВВП в пределах 1−2,7% в течение следующих трех лет.

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