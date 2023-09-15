Как купить землю сельскохозяйственного назначения — Finance.ua

Как купить землю сельскохозяйственного назначения Сегодня 21:00

Как купить землю сельскохозяйственного назначения

Земельный участок для покупки можно найти на специализированных маркетплейсах или площадках для электронных торгов. Перед покупкой нужно проверить все имеющиеся на земле документы и убедиться в правдивости всех данных.

Приобрести земельный участок можно только по безналичному расчету. Нотариус может спросить об источниках происхождения денежных средств. Однако, если деньги прошли финансовый мониторинг банка (суммы от 400 тыс. грн подлежат обязательному мониторингу. — Ред.), проблем с нотариусом не должно быть.

После проведения торгов или после достижения всех договоренностей с продавцом сделка оформляется нотариусом. Нотариус заверяет договор купли-продажи и регистрирует обновленные данные в Государственном реестре прав.

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Также следует помнить об ограничениях. Сейчас сельскохозяйственную землю могут приобрести граждане Украины и не более 100 га в одни руки. Хотя по необходимости лимит можно обойти, зарегистрировав землю на родственников или других доверенных лиц.

Беспроигрышный вариант — обратиться к услугам профессиональных операторов рынка. Они занимаются поиском участков, их оценкой и документальным оформлением сделок. Это могут быть управляющие компании, которые после покупки земли их клиентами берут участки в управление для эффективного использования земли. Ключевое преимущество сотрудничества с управляющей компанией — она не требует от инвестора каких-либо дополнительных усилий.

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К примеру, в компании «Твоє коло» весь процесс максимально упрощен. После консультации с менеджерами формируется портфель наиболее перспективных земельных активов с учетом пожеланий и возможностей инвестора.

Компания предоставляет полное юридическое сопровождение процесса приобретения земли, а после — администрирует сотрудничество с арендаторами. То есть всю бумажную работу и коммуникацию с арендаторами компания забирает на себя.

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Инвестор будет получать пассивный доход, ведь компания гарантирует выплату арендной платы по договору. По данным «Твоє коло», прогнозируемый годовой доход инвестора достигает до 25%.

Кроме того, специалисты «Твоє коло» подскажут, когда выгоднее всего выйти из актива, чтобы максимизировать прибыль, и помогут продать землю в случае необходимости.

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