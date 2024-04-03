Рынок земли: сколько стоил гектар в феврале (инфографика) — Finance.ua
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Рынок земли: сколько стоил гектар в феврале (инфографика)

Аграрный рынок
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Рынок земли: сколько стоил гектар в феврале (инфографика)
Рынок земли: сколько стоил гектар в феврале (инфографика)
Средневзвешенная цена гектара в феврале составила 41,6 тыс. грн против 41,7 тыс. грн/га в январе.
Об этом говорится в новом аналитическом обзоре, подготовленном KSE Агроцентр при поддержке Программы USAID АГРО.
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Цены остаются на уровне января 2024 года

Средневзвешенная цена покупки земли в феврале 2024 года составила 41,6 тыс. грн/га (в январе 2024 года — 41,7 тыс. грн/га), а средневзвешенная цена земель с целевым назначением «для ведения товарного сельскохозяйственного производства» составила 42,5 тыс. грн/га (против 42,2 тыс. грн/га в январе).
Инфографика: kse.ua
Инфографика: kse.ua
«Поддержание цен на уровне предыдущего месяца свидетельствует о том, что рост цены в январе 2024 года после открытия рынка для юридических лиц может рассматриваться не как краткосрочное колебание, а скорее рост из-за фундаментальных факторов, таких как ожидание повышения спроса на землю вследствие расширения перечня участников рынка», — отмечается в отчете.
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В обзоре напомнили, что в январе 2024 г. был зафиксирован наибольший рост цены земли в течение одного месяца с момента открытия рынка сельхозземель в Украине. Средневзвешенная цена в январе 2024 г. превысила цены декабря 2023 г. на 13,3%.
Инфографика: kse.ua
Инфографика: kse.ua

Рынок земли продолжает восстанавливать объемы

Объем рынка земель в феврале 2024 года был самым большим с начала полномасштабного вторжения рф в Украину — всего было заключено 9,6 тыс. сделок купли-продажи совокупным объемом 22,0 тыс. га. Этот показатель превышает показатели января 2024 года более чем на 50%.
Показатели объема рынка земель в феврале также существенно превышают среднегодовые за прошлый год — на 41,6% по количеству заключенных сделок и на 53,4% по площади земель, попавших в обращение.
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Предыдущий максимум объема рынка после полномасштабного вторжения был зафиксирован в декабре 2023 г., тогда было заключено 8,2 тыс. сделок купли-продажи совокупным объемом 19,8 тыс. га.
Инфографика: kse.ua
Инфографика: kse.ua

Изменения на рынке земли: почему это важно 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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