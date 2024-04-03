Рынок земли: сколько стоил гектар в феврале (инфографика) — Finance.ua

Рынок земли: сколько стоил гектар в феврале (инфографика) Сегодня 21:01 — Аграрный рынок

Рынок земли: сколько стоил гектар в феврале (инфографика)

Средневзвешенная цена гектара в феврале составила 41,6 тыс. грн против 41,7 тыс. грн/га в январе.

Об этом говорится в новом аналитическом обзоре , подготовленном KSE Агроцентр при поддержке Программы USAID АГРО.

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Цены остаются на уровне января 2024 года

Средневзвешенная цена покупки земли в феврале 2024 года составила 41,6 тыс. грн/га (в январе 2024 года — 41,7 тыс. грн/га), а средневзвешенная цена земель с целевым назначением «для ведения товарного сельскохозяйственного производства» составила 42,5 тыс. грн/га (против 42,2 тыс. грн/га в январе).

Инфографика: kse.ua

«Поддержание цен на уровне предыдущего месяца свидетельствует о том, что рост цены в январе 2024 года после открытия рынка для юридических лиц может рассматриваться не как краткосрочное колебание, а скорее рост из-за фундаментальных факторов, таких как ожидание повышения спроса на землю вследствие расширения перечня участников рынка», — отмечается в отчете.

В обзоре напомнили, что в январе 2024 г. был зафиксирован наибольший рост цены земли в течение одного месяца с момента открытия рынка сельхозземель в Украине. Средневзвешенная цена в январе 2024 г. превысила цены декабря 2023 г. на 13,3%.

Инфографика: kse.ua

Рынок земли продолжает восстанавливать объемы

Объем рынка земель в феврале 2024 года был самым большим с начала полномасштабного вторжения рф в Украину — всего было заключено 9,6 тыс. сделок купли-продажи совокупным объемом 22,0 тыс. га. Этот показатель превышает показатели января 2024 года более чем на 50%.

Показатели объема рынка земель в феврале также существенно превышают среднегодовые за прошлый год — на 41,6% по количеству заключенных сделок и на 53,4% по площади земель, попавших в обращение.

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Предыдущий максимум объема рынка после полномасштабного вторжения был зафиксирован в декабре 2023 г., тогда было заключено 8,2 тыс. сделок купли-продажи совокупным объемом 19,8 тыс. га.

Инфографика: kse.ua

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