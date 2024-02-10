Эксперты назвали болевые точки рынка земли — Finance.ua

Эксперты назвали болевые точки рынка земли
Опрошенные Finance.ua эксперты выделяют ряд проблем на рынке сельскохозяйственной земли.
Самая большая из них — война.
Это загрязнение земли взрывоопасными предметами, риски оккупации, разрушение инфраструктуры и средств агропроизводства, ограничение возможностей для импорта и экспорта. Частично эти проблемы уже решаются созданием рынка операторов противоминной деятельности, дипломатическими переговорами и построением альтернативных путей экспорта, развитием переработки. По расчетам KSE, из-за вторжения россии не было заключено 120 тыс. сделок совокупной площадью 355,5 тыс. га. Следовательно, потери рынка достигли 325 млн дол. США или 12,4 млрд грн", — говорит коммерческий директор «Твоє Коло» Егор Лисничий.
Что нужно сделать
В то же время есть менее глобальные проблемы, для преодоления которых нужна только политическая воля власть имущих.
«Необходимо усовершенствовать действующие нормативные акты и процедуры, направленные на улучшение механизма проверки новых собственников земли и ограничение концентрации земель в руках одного субъекта. Максимально автоматизировать обязательные проверки для нотариусов, что позволит снизить транзакционные расходы на оформление сделок. Сейчас это достаточно существенные суммы 12−20 тыс. грн. на одну сделку купли-продажи», — объясняет Егор Лисничий.
Это вызывает ряд вопросов со стороны как продавцов, так и покупателей. Им непонятно, как формируется цена услуг нотариуса", — добавил генеральный директор компании «Доброзем» Роман Барало.
В то же время, по словам Романа Барало, сейчас, кроме войны, можно выделить две самые болезненные точки на рынке земли.
«Первая будет на стороне агропроизводителей. Речь идет о консолидации земельных массивов для удобства возделывания. Если говорить простыми словами — обмен земельными участками, который следует урегулировать на законодательном уровне. Пока все агропроизводители либо договариваются на словах, либо используют обходные пути: меморандумы о сотрудничестве, договоры обмена земельными участками, протоколы
и т. д.
Второй же болевой точкой является инвентаризация всех земельных участков, которые находятся в обработке на территории Украины. Они фактически приносят прибыль агропроизводителям, но нигде не учитываются, с них не уплачиваются налоги. Всю теневую землю, которую возможно, нужно проинвентаризировать, оформить в коммунальную собственность ОТГ, и дальше выставить на аукцион", — рассказал он.
Еще один из моментов, которые указал Егор Лисничий, является расширение доступа к кредитованию:
«Это можно сделать путем постепенного увеличения коэффициента ликвидности земли как залога с 0,35 до показателей развитых стран — на уровне 0,6−0,8, а также полноценный запуск фонда частичного гарантирования кредитов должен помочь решить этот вопрос».
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