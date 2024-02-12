Рынок земли: готовы ли кредитовать банки (мнения экспертов) — Finance.ua

Рынок земли: готовы ли кредитовать банки (мнения экспертов) Сегодня 09:08 — Кредит&Депозит

Рынок земли: готовы ли кредитовать банки (мнения экспертов)

Как сообщил коммерческий директор компании «Твоє Коло» Егор Лесничий, программ кредитования именно на приобретение земли для физических лиц сегодня единицы.

«Это связано со сложностью оформления сделок и с низким коэффициентом ликвидности. А вот что касается кредитования бизнеса, то именно сельскохозяйственные предприятия являются основными пользователями программы „Доступные кредиты 5−7-9%“. По данным НБУ, на их долю приходится 49% портфеля программы по состоянию на начало декабря 2023 года», — объясняет он.

В то же время два государственных банка сообщили о намерениях предоставлять кредиты на разминирование сельскохозяйственных земель.

Егор Лисничий. «В Укргазбанке продукт создан в рамках программы „Доступные кредиты 5−7-9%“. Для предпринимателей, работающих вне зоны высокого военного риска, процент по кредиту составляет 13% годовых, а в зоне высокого военного риска — 3% годовых. Ощадбанк предлагает фермерам, земля которых находится на деоккупированных или прифронтовых территориях, кредиты по ставке 3%. У них также есть возможность комбинировать кредит с программой 5−7-9%», — рассказал

Очевидно, что в вопросе кредитования на рынке земли в тех условиях, в которых он сейчас вынужден существовать, не обойтись без поддержки со стороны государства. И это не столько финансовая поддержка, сколько регуляторная, ведь процесс разминирования сельскохозяйственных земель нужно нормировать, чтобы привлекать в отрасль инвестиции.

«В общении с аграриями мы слышим, что в вопросе разминирования они ожидают помощи государства. Практически никто за кредитные средства не готов разминировать сельхозугодия. Это проблема. Часть аграриев ведет разминирование своими силами.

Следует внедрять механизмы страхования от военных рисков, определенные программы компенсации за причиненный ущерб. Мы сейчас ведем переговоры с международными институтами, готовыми предоставлять гранты для разминирования сельскохозяйственных земель. Потому что земля есть, но ее нельзя использовать из-за загрязнения. Землю нужно очистить, подготовить и использовать, чтобы она работала на наш ВВП. Если смотреть глубже, то разминирование территорий, сельскохозяйственных земель — это рабочие места, налоги, это наш бизнес.

Де-факто уже возникает своеобразный рынок разминирования, включающий сертифицированные компании, разминирующие территории, производителей специальной техники, компании, утилизирующие взрывоопасные предметы, компании, занимающиеся очисткой почвы от вредных веществ. Поэтому на государственном уровне нужно принимать регуляторные нормы, упорядочивающие процесс разминирования территорий, чтобы он не был хаотичным, чтобы можно было привлекать инвестиционные средства.

«Укргазбанка» Татьяна Корниенко, слова которой Мы знаем, что Кабмин работает над нормированием процесса, чтобы этот инструмент, рынок разминирования заработал в Украине. Обсуждали проблематику и с Министерством аграрной политики, и с министерством экономики, и с ассоциацией профсоюзов — все понимают проблему и работают над поиском действенных механизмов", — говорит Директор департамента малого и среднего бизнесаслова которой приводит Ассоциация украинских банков.

За прошлый год, по данным Минэкономики, Украина вернула в использование более 10% территорий или около 18 тыс. кв. км украинских земель, считавшихся потенциально загрязненными.

«Чтобы ускорить процессы гуманитарного разминирования, мы работаем над привлечением частного капитала и инвестиций», — отметила в ходе панельной дискуссии «Гуманитарное разминирование Украины: взгляд в будущее» на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр экономики Юлия Свириденко.

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