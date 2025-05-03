Рынок токенизированной недвижимости вырастет до $4 трлн до 2035 года — Deloitte Сегодня 22:20 — Криптовалюта

Рынок токенизированной недвижимости вырастет до $4 трлн до 2035 года — Deloitte

Токенизация недвижимости станет основным методом финансирования, владения и торговли недвижимостью в ближайшем будущем, потенциально достигнув рынка в 4 триллиона долларов до 2035 года.

Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на отчет Центра финансовых услуг Deloitte.

Токенизация недвижимости, некогда нишевый эксперимент, в скором времени может стать ключевым элементом финансирования, владения и торговли недвижимостью, прогнозируют авторы отчета.

Каким будет рост рынка

По прогнозам компании, рост рынка будет происходить совокупным годовым темпом на уровне 27% по сравнению с текущим объемом менее 300 миллиардов долларов.

Это горячий сектор рынка денег на пересечении криптовалют и традиционных финансов.

Он заключается в создании цифровых версий активов, таких как облигации, фонды и недвижимость, которые представляют права собственности на блокчейне.

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Этот процесс предлагает операционную эффективность, более дешевые и более быстрые расчеты, а также более широкий доступ для инвесторов.

Для сектора недвижимости привлекательность токенизации состоит в ее способности автоматизировать и упрощать сложные финансовые сделки, объясняется в отчете, такие как запуск фонда недвижимости в блокчейне с закодированными правилами обработки передачи права собственности и потоков капитала.

Примером этого является платформа токенизации фонда недвижимости Chintai стоимостью 100 миллионов долларов США от Kin Capital с кредитованием на основе трастовых документов, отмечает Deloitte.

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Какие направления будут доминировать

В отчете определяется трехсторонняя эволюция токенизированной собственности:

частные фонды недвижимости;

собственность на секьюритизированные ссуды;

объекты на незастроенных или неразвитых землях.

Ожидается, что среди них будут доминировать токенизированные долговые ценные бумаги, стоимость которых к 2035 году составит 2,39 триллиона долларов США, согласно прогнозу отчета.

Частные фонды могут внести около 1 триллиона долларов, тогда как активы развития земель могут достичь около 500 миллиардов долларов.

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УНН По материалам:

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