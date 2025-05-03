Рынок токенизированной недвижимости вырастет до $4 трлн до 2035 года — Deloitte — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок токенизированной недвижимости вырастет до $4 трлн до 2035 года — Deloitte

Криптовалюта
29
Рынок токенизированной недвижимости вырастет до $4 трлн до 2035 года — Deloitte
Рынок токенизированной недвижимости вырастет до $4 трлн до 2035 года — Deloitte
Токенизация недвижимости станет основным методом финансирования, владения и торговли недвижимостью в ближайшем будущем, потенциально достигнув рынка в 4 триллиона долларов до 2035 года.
Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на отчет Центра финансовых услуг Deloitte.
Читайте также
Токенизация недвижимости, некогда нишевый эксперимент, в скором времени может стать ключевым элементом финансирования, владения и торговли недвижимостью, прогнозируют авторы отчета.

Каким будет рост рынка

По прогнозам компании, рост рынка будет происходить совокупным годовым темпом на уровне 27% по сравнению с текущим объемом менее 300 миллиардов долларов.
Это горячий сектор рынка денег на пересечении криптовалют и традиционных финансов.
Он заключается в создании цифровых версий активов, таких как облигации, фонды и недвижимость, которые представляют права собственности на блокчейне.
Читайте также
Этот процесс предлагает операционную эффективность, более дешевые и более быстрые расчеты, а также более широкий доступ для инвесторов.
Для сектора недвижимости привлекательность токенизации состоит в ее способности автоматизировать и упрощать сложные финансовые сделки, объясняется в отчете, такие как запуск фонда недвижимости в блокчейне с закодированными правилами обработки передачи права собственности и потоков капитала.
Примером этого является платформа токенизации фонда недвижимости Chintai стоимостью 100 миллионов долларов США от Kin Capital с кредитованием на основе трастовых документов, отмечает Deloitte.
Читайте также

Какие направления будут доминировать

В отчете определяется трехсторонняя эволюция токенизированной собственности:
  • частные фонды недвижимости;
  • собственность на секьюритизированные ссуды;
  • объекты на незастроенных или неразвитых землях.
Ожидается, что среди них будут доминировать токенизированные долговые ценные бумаги, стоимость которых к 2035 году составит 2,39 триллиона долларов США, согласно прогнозу отчета.
Частные фонды могут внести около 1 триллиона долларов, тогда как активы развития земель могут достичь около 500 миллиардов долларов.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
👉 Присоединиться к будущему
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems