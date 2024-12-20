Рынок ІТ: кого чаще всего искали в 2024 году — исследование Djinni Сегодня 09:04 — Личные финансы

Рынок ІТ: кого чаще всего искали в 2024 году — исследование Djinni, freepik

В 2024 году ІТ-вакансий стало больше, а кандидатов меньше.

Об этом свидетельствуют данные исследования Djinni.

Количество вакансий

В конце 23-го на Djinni было в среднем 6 тысяч 900 вакансий онлайн. В четвертом квартале 2024 — в среднем 7400. То есть плюс 500 вакансий онлайн. До цифр начала 2023 года еще далеко, но есть положительный тренд.

Инфографика: Djinni

Опубликованных вакансий за 2024 год — почти 80 тысяч, на 22% меньше, чем в прошлом году. Но в отличие от 2023 года, в этом году количество опубликованных вакансий росло, а не падало. С лета это стабильно около 10 тысяч вакансий в месяц.

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Единственная выросшая группа вакансий по сравнению с предыдущим годом — это вакансии без опыта. Их публикаций стало больше на 17%. Доля таких вакансий увеличилась с 5,5 до 8.5%. Однако большинство возможностей для кандидатов без опыта — это нетехнические вакансии в продажах или поддержке.

Инфографика: Djinni

Наибольшее падение — в вакансиях для наиболее опытных. Их количество уменьшилось на 35%, а доля — с 24 до 20%.

В начале года на Djinni было 90 тысяч кандидатов в поиске. К середине декабря их уже 82 тысячи. В конце декабря количество кандидатов снижается сезонно, но на этот раз падение началось уже во втором квартале: с апреля больше кандидатов останавливают поиск, чем начинают.

Инфографика: Djinni

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Исчезают из поиска джуны, которые быстрее всего его наполняли предыдущие два года. С января количество кандидатов без опыта снизилось на 25%, и единственное исключение в этой группе — плюс 27% дата аналитиков.

Инфографика: Djinni

Кандидатов с опытом 7+ лет, наоборот, стало больше, но лишь на два процента. Особенно это касается руководящих технических должностей, девопсов и рекрутеров. Рост в категории Leadership, скорее всего, связан с переходом из других категорий.

Количество откликов

В этом году кандидаты отправили на Djinni почти 2.8 миллиона откликов против 3.5 миллионов в прошлом году.

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Количество предложений, где рекрутеры предлагают рассмотреть вакансию, постепенно растет, но в этом году общее количество такое же, как и за 11 месяцев прошлого года.

Инфографика: Djinni

В ноябре прошлого года на одну вакансию на Djinni в среднем приходило 24 отклика. В этом году их всего 16. И, конечно, самое резкое падение — среди кандидатов без опыта. Они по-прежнему получают больше всего откликов на вакансию, но если в январе-феврале это было 40+ откликов в среднем, то уже осенью — 24.

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При этом отклики на вакансии для опытных последние полгода остаются примерно на одном уровне: 12−14 откликов в месяц. Хотя в январе они тоже были выше, чем сейчас.

Инфографика: Djinni

За год 117 тысяч кандидатов отправляли резюме и 130 тысяч получили хотя бы одно предложение рассмотреть вакансию. В большинстве своем это не одни и те же кандидаты, они совпадают только процентов на 40.

С середины прошлого года категория маркетинга остается на первом месте по количеству опубликованных вакансий. Их доля в четвёртом квартале почти 14.5%. Бывший лидер JavaScript сейчас на втором месте (5,1%), хотя в начале года был на третьем. А на третье вернулась категория Sales (5%).

Категория Fullstack появилась на Djinni в конце прошлого года и уже на четвёртом месте по количеству опубликованных вакансий.

Уменьшилась в этом году доля PHP и девопсов, выросла — дизайнеров и аналитиков. Вакансии для Java разработчиков закончили год на 16 месте, хотя в начале 22-го это была третья по популярности категория. Project Managers тоже в этом году выходили в топ, но в четвёртом квартале на шестом месте.

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