Рынок офисной недвижимости Киева восстанавливается, IT-компании возвращаются в столицу — Finance.ua

Рынок офисной недвижимости Киева восстанавливается, IT-компании возвращаются в столицу Сегодня 19:47 — Недвижимость

Рынок офисной недвижимости Киева восстанавливается, IT-компании возвращаются в столицу, Фото: house-happy.com.ua

Рынок офисной недвижимости Киева восстанавливается, выросло количество запросов и соглашений от IT-компаний, некоммерческих и международных организаций.

Об этом сообщил генеральный директор allbc Валентин Ленченко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Эксперт напомнил, что для многих бизнес-центров прошлый год стал годом сохранения арендаторов на любых условиях.

«Основная задача на начало осени была пережить зиму с арендаторами. На любых условиях. Главное, чтобы те платили коммунальные и ОРЕХ (часто не в полном объеме). Но с наступлением блэкаута началась миграция, люди, работавшие обычно из дома, переезжали в коворкинги, где находились дизель-генераторы и интернет», — сообщил Ленченко.

Читайте также Экспансия украинского бизнеса на европейские рынки: готовы ли локальные потребители воспринимать украинские бренды

По его словам, в результате столичные офисы в блэкаут были заполнены практически полностью. Был создан временный ажиотаж, что привело к открытию новых локаций. Однако уже в январе, когда все стабилизировалось и многие решили вопрос с бытовыми электростанциями, ситуация вернулась к предыдущим показателям.

«Новички продолжают набирать резидентов, но спрос на них значительно упал. Спрос по-прежнему высок на готовые офисы — с ремонтом, мебелью, дизель-генераторами и укрытием», — подчеркнул эксперт.

Он отметил положительный системный тренд последних месяцев — активизацию арендаторов.

Читайте также Каждый второй малый бизнес в Украине открывают женщины (инфографика)

«Многие IT-компании, которые релоцировались в Западную Украину, начали возвращаться домой, в Киев. И не айтишниками едиными — много запросов и соглашений от некоммерческих и международных организаций», — сообщил Ленченко.

Он привел пример недавних сделок allbc. С просьбой найти готовый офис более чем на 200 сотрудников обратилась IT-компания, в процессе поиска и согласования договора аренды выяснилось, что в Киев хотят вернуться гораздо больше сотрудников. В результате вместо офиса в 2 тыс. кв. м эта компания арендовала два офиса суммарной площадью около 4 тыс. кв. м. Другая IT-компания недавно арендовала 800 кв.м офис с ремонтом и мебелью в БЦ на Подоле.

Но, по словам эксперта, основной запрос арендаторов и сделок наблюдался на формат площадью около 200 кв. м. «Как правило, это средний бизнес, который приспосабливается к текущим условиям или оптимизирует площади», — говорит он.

Читайте также Бизнес жалуется, что проблема блокировки налоговых накладных не снята

Еще один тренд — от крупных арендаторов большими оборудованными офисами на правом берегу начали поступать запросы аренды офисов/рабочих мест в коворкингах на левом берегу.

Таким образом, обеспечиваются комфортные места для сотрудников, которые ради безопасности предпочитают работать поближе к дому. «Критерии те же: с ремонтом, мебелью, дизель-генератором и укрытием», — отметил Ленченко.

Также он выделил в отдельную категорию потенциальных арендаторов, с которыми, несмотря на высокую вакантность, большинство арендодателей не хотят связываться. «Речь о так называемых „музыкантах“, колл-центрах, где громко играет музыка. Сейчас они себя называют айтишниками, маркетологами и даже аграриями, но, как правило, это аферисты. Средняя арендованная ими площадь от 500 до 2000 кв. м, но учитывая шлейф, который они оставляют после себя, с ними не хотят иметь дело», — подчеркнул Ленченко.

Эксперт также отметил, что, несмотря на войну, есть и сделки на рынке купли-продажи офисных помещений/зданий. «На рынке есть покупатели. Обычно приходят с предложением дисконта от 30% до 50%. Зарубежные инвесторы, верящие в победу, уже начинают присматриваться к покупке, потому что понимают: сейчас самое время», — говорит он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.