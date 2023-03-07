Бизнес жалуется, что проблема блокировки налоговых накладных не снята — Finance.ua

Бизнес жалуется, что проблема блокировки налоговых накладных не снята Сегодня 15:34

Проблема возмещения НДС и блокировки налоговых накладных не снята — так, большинство налоговых накладных, заблокированных в течение октября 2022 года, к сожалению, не смогли быть обжалованы в административном порядке.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

"К сожалению, некоторые направления работы все же нуждаются в существенном улучшении в этих аспектах, в частности, налоговое. Так, с момента как в стране возобновил функционирование Реестр налоговых накладных (27 мая 2022 года), вопрос их регистрации и, в общем, возмещения НДС постоянно остается проблемным. Периодически у Налоговой службы возникают идеи относительно изменений, периодически проблема приобретает более острый характер (как в октябре 2022 года).

В то же время по состоянию на сегодняшний день проблема все же не снята — бизнес продолжает страдать от блокирования и трудностей по возмещению. Большинство налоговых накладных, которые были заблокированы в течение октября 2022 года, к сожалению, не смогли быть обжалованы в административном порядке, и компании будут вынуждены обращаться в суд, где, к сожалению, рассмотрение дел может длиться годами — ну а оборотные средства компаний будут до тех пор заблокированы", — говорится в позиции ассоциации.

Там подчеркнули, что обещанная автоматическая разблокировка на основании таблиц информации не работает на практике.

Система регистрации и алгоритм разблокировки накладных созданы так, чтобы на каждом этапе ручное вмешательство могло помешать автоматической работе системы и создать условия двойной уплаты налогов для наполнения бюджета страны, подчеркнули в ЕБА.

«В то же время в течение всего периода военного положения компании сообщают о получении запросов от региональных подразделений Государственной налоговой службы Украины предоставить объяснения по задекларированным убыткам компании. И особенно дерзко звучит заученная налоговиками фраза, что «война — это не причина декларировать убытки...».

Компаниям отказывают в принятии годовой отчетности в случае, если компания задекларировала свое право на льготы по четырем видам налогов (земельный, арендная плата за землю государственной и коммунальной собственности, экологический, имущественный) на территориях, которые были оккупированы или на которых велись активные боевые действия.

Также по непонятным причинам налоговики отказывают прозрачным компаниям в праве воспользоваться действующими нормами Налогового кодекса по поводу невозможности подачи отчетности или отсутствия первичных документов из-за утраты таковых вследствие активных боевых действий или оккупации", — рассказали также в ассоциации.

Ассоциация призвала «пересмотреть такие подходы к работе с прозрачным бизнесом» и обратилась в Кабинет Министров Украины, Офис Президента с просьбой «посодействовать в защите законных прав и интересов представителей бизнеса».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.