Экспансия украинского бизнеса на европейские рынки: готовы ли локальные потребители воспринимать украинские бренды — Finance.ua

Экспансия украинского бизнеса на европейские рынки: готовы ли локальные потребители воспринимать украинские бренды Сегодня 09:29 — Личные финансы

Экспансия украинского бизнеса на европейские рынки: готовы ли локальные потребители воспринимать украинские бренды, Фото: print21.com.ua

В настоящее время многие украинские компании рассматривают возможность расширения своей географии за счет экспансии на европейские рынки. А это всегда означает знакомство с новой аудиторией.

Но, как показывают результаты исследования исследовательской компании Gradus Research, европейцы склонны выбирать локальные бренды своих стран.

«Данные исследования демонстрируют, что европейцы склонны выбирать локальные бренды своих стран, это норма в Европе: британцы предпочитают британские продукты, немцы — немецкие и т.д. И это надо учитывать, выводя продукт на эти рынки, — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основатель и директор Gradus Research. — Основной драйвер выбора — восприятие страны как качественного производителя. Это бренд страны, состоящий из большого количества брендов и конкретных продуктов, и работает в целом на страну как желаемую к покупке».

Бренды каких стран предпочитают потребители?

Каждая страна любит своего производителя. И Украина предпочитает своего производителя так же, как и другие страны. Что еще интереснее — это страны второго выбора. Украинцы предпочитают Германию, США и Великобританию. Достаточно большая доля брендов этих стран желательна для наших потребителей.

Инфографика: Gradus Research

В общем, исследуемые страны можно разделить на три больших категории:

первая — страны, в которые другим производителям зайти сравнительно легче, потому что потребители лояльно относятся к иностранным производителям. Украина, Польша и в известной степени Италия относится к этой категории. Потребители этих стран открыты для иностранных предложений;

Нидерланды и Германия попали в разряд умеренных стран, там большая лояльность к местным производителям, однако они рассматривают покупку брендов из других стран на высоком уровне;

третья категория — закрытые для иностранных производителей рынки — Великобритания и Франция. Они показывают себя потребителями-патриотами, которые, прежде всего, обращают внимание на свои бренды и не очень желают покупать иностранные товары.

Что же влияет на выбор страны производителя?

Фактор высокого качества наиболее наполнен, и именно в этом поле страны конкурируют между собой.

Практически во всех странах в топе, кроме собственного производителя, есть Германия, США и иногда Франция, а иногда — Великобритания.

Очень часто эти страны-соседи, например, Германия является вторым выбором для Нидерландов и Франции. Однако Украина и Польша вообще ставят Германию во главу угла, считая, что эти товары — наиболее качественны. Поэтому можно заключить, что украинцы и поляки все же предпочитают не локального производителя.

Инфографика: Gradus Research

Если рассматривать фактор привлекательности цены, то в гору вырывается Китай. Фактически, во всех странах он очень существенный игрок. Что касается Украины, она наиболее привлекательна с точки зрения цены для Польши, среди всех исследуемых стран.

Инфографика: Gradus Research

Привлекательность брендов со стороны доступности, дистрибуции — немаловажный фактор. В Украине Польша и Китай максимально высокие и близкие категории. Зато дистрибуция по другим странам зависит от конкретных компаний, отдельных сетей, которые построены. Для Великобритании это Китай и США, для Нидерландов — Германия и Китай, для Италии — США и Китай. Наблюдается большое присутствие Китая еще и за счет онлайн-торговли и других каналов сбыта, заполненных китайскими товарами.

Инфографика: Gradus Research

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