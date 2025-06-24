Рынок недвижимости в Украине: что интересует покупателей (инфографика) — Finance.ua

Рынок недвижимости в Украине: что интересует покупателей (инфографика)
Как сообщает НБУ в отчете за июнь 2025 года, несмотря на в целом положительные потребительские настроения и устойчивое наращивание доходов, возобновление спроса на рынке недвижимости крайне медленное.
О том, какие квартиры выбирают и покупают украинцы, пишем ниже.
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Военные риски и общая неопределенность продолжают удерживать от приобретение жилья.
Как пишет НБУ, с начала полномасштабной войны быстрее росли объемы сделок по продаже жилья, которые не облагались налогом. Речь идет о первой продаже жилья в течение года, находящегося в собственности не менее 3 лет. Чаще всего такие сделки заключаются в связи со сменой постоянного места жительства, в частности миграцией.
Наибольшая доля всех не облагаемых налогом сделок заключается в близких к зоне боевых действий регионах.
Средняя площадь купленной квартиры и дома
Площадь участка около 48 кв. м, а дома — до 70 кв. м.
Покупателей чаще интересует старшее жилье на вторичном рынке: в трех случаях из четырех покупают дом, построенный более 15 лет назад.
Предложение
Учитывая вялый спрос, предложение жилья в настоящее время достаточное. Большинство сделок совершается на покупку более дешевых и небольших квартир.
Слабый спрос, особенно на новое жилье, сдерживает строительство. Даже после оживления спроса ждать пополнения жилого фонда придется довольно долгого, учитывая длительные сроки строительства.
Напомним, по данным Госстата, в мае цены на аренду жилых помещений продолжили расти — в некоторых областях повышение цен достигло более 7%.
В мае 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7504 грн в месяц. С начала года цены выросли на 3,9%, а инфляция достигла 5,6%.
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