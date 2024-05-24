Рынок недвижимости Харькова: сколько стоит жилье — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок недвижимости Харькова: сколько стоит жилье

Недвижимость
1
Рынок недвижимости Харькова: сколько стоит жилье
Рынок недвижимости Харькова: сколько стоит жилье
Харьков подвергается масштабным обстрелам с первых дней большой войны. Сложности добавляет отключение электроэнергии во всех районах города. В последние дни ракетные удары врага по Харькову активизировались с новой силой. Это влияет на все области жизни в городе. И, конечно, на рынок недвижимости.
Что происходит на рынке продаж квартир в Харькове во время новой фазы обстрелов и продолжающихся боевых действий и как изменились цены на жилье, анализирует обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Психологические качели. Какие цены на квартиры в Харькове сейчас

Рынок недвижимости Харькова, как и Херсона и Николаева, сейчас переживают закономерный период стагнации. Новое строительство в регионе остановилось. По продажам ударили постоянные обстрелы и длительное ожидание, а затем и само начало так называемого российского наступления, констатирует Виктория Берещак.
Читайте также
Психологические качели войны толкают владельцев на достаточно радикальные решения: в городе можно найти дисконты в пределах 40−60% от довоенной стоимости.
«Особенно это касается объектов, расположенных в районах, наиболее страдающих от массированных российских обстрелов. Для понимания: сейчас 1-комнатную квартиру на вторичке в городе можно приобрести за 10−12 тысяч долларов, что фактически в два раза ниже рыночных привычных медианных цен», — объясняет она.
Причин продаж жилья в Харькове с существенной скидкой несколько.
Первая — люди уехали раньше и пока не планируют возвращаться, поэтому решают квартирный вопрос радикально. Именно эта категория продавцов формирует основной пласт заниженного предложения. За последний месяц к ним прибавился незначительный процент тех, кто принял решение уехать из города именно сейчас.
Читайте также
На Северной Салтовке или Пятихатках квартиры вообще не покупают, хотя объявлений о продаже жилья в этих районах хватает.
«До этого этапа замирания рынка из-за российского наступления (сейчас фактически сделок минимум) продавали в большинстве по доверенности. Покупали жилье в основном жители Харьковщины, которые потеряли свои квартиры. Также покупали квартиры в Харькове переселенцы из Донецкой и Луганской областей, которые не хотели ехать далеко от дома», — добавляет она.
Читайте также
Еще один пласт покупателей — военные и их семьи. Для них покупка квартиры в Харькове становится возможностью сократить расстояние друг до друга, ощущать близость семьи в те моменты, когда это возможно.
Между тем жилье в западных регионах Украины стало пользоваться спросом с первой фазы широкомасштабного вторжения россии. Хотя сейчас украинцы уже не едут туда так массово и активно, стоимость квадратных метров в этой части страны не имеет тенденции к понижению.

Что не так с ипотекой в ​​Украине

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.