Недвижимость в Киеве переформировалась — эксперт Сегодня 14:15 — Недвижимость

Недвижимость в Киеве переформировалась — эксперт

В ходе конференции Invest Talk Summit-2024 , прошедшей в Киеве 18 мая, инвестиционный директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина рассказал о том, чего ожидать от инвестиций в Украине и мире на следующие годы.

Что на рынке недвижимости

Первое и самое простое для многих украинцев — недвижимость. Те, кто инвестировал до войны или даже во время войны, в недвижимость на западной Украине — неплохо себя чувствуют. Стоимость квадратного метра в этих регионах растет.

Киев. То, что мы видим: динамика квадратного метра восстановилась, но нельзя сказать, что это устойчивый рост.

Те, кто вкладывался до начала войны, сейчас могут продать, может, на 10% больше, чем вкладывали.

Недвижимость в Киеве переформировалась. Сейчас почти не строятся многоэтажки или они достраиваются, и новых объектов нет. Девелоперы перешли в другой сегмент. Самый активный актив в недвижимости Киева сейчас это «смарт»: небольшие квартиры до 30 кв. м возле метро.

Это ликвидный актив. На нем можно заработать купить и продать можно.

Облигации

Мы раньше долго боролись с тем, чтобы люди поняли этот инструмент. Сейчас из-за того, что были военные облигации и государство сделало суперпиар, много людей, кто туда инвестировал.

Доходность за весь период достигала у 20 с чем-то процентов. Ранее облигация условно могла приносить 16% в гривне. Сейчас стабильность полна. Это инструмент фиксированной доходности. Такое уникальное свойство у нас, потому что в мире облигации умеют ходить «вверх-вниз», у нас же стоят.

Земля

Это третий вид актива, в котором предложение превосходит спрос. И это влияет на то, что цены перестали расти.

Но, по данным kupypai , такие области, как Винницкая Полтавская и Волынская, кто инвестировал туда — они полностью перекрывают девальвацию. Остальные области девальвацию не перекрыли. Только три области в среднем по сделкам перекрыли девальвацию. Но гривневая динамика здесь положительная.

Земля с точки зрения потенциала наиболее интересна. Закончится война, пойдут инвестиции. Даже на горизонте три года заработать можно неплохо. Это единственный класс активов, который более интересен долгосрочно, чем краткосрочно.

Мировой рынок

За последние 12 месяцев индекс SPN прибавляет. Рынки вырастают. У нас война, а у них все хорошо. Америка предоставляет нам 60 млрд, а 50 млрд притока идет в американскую экономику.

Среднестатистический украинец находится вне этого роста, потому что есть валютные ограничения.

Финансовая грамотность растет в Украине, в том числе благодаря пиару облигаций. Но в целом украинец туда не может завести много капитала легально.

Также есть золото, которое хорошо себя показывает два года подряд. Есть корпоративные облигации.

Модели, которые следует ожидать от инвестиций в Украине и мире на следующие 3 года, взгляд Capital Times:

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