Рынок инфлюэнсеров переполнен: большинство не могут сделать эту деятельность основным источником дохода — Finance.ua
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Рынок инфлюэнсеров переполнен: большинство не могут сделать эту деятельность основным источником дохода

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Рынок инфлюэнсеров переполнен: большинство не могут сделать эту деятельность основным источником дохода
Рынок инфлюэнсеров переполнен: большинство не могут сделать эту деятельность основным источником дохода, Фото: freepik
Новые данные показывают, что 57% поколения Z в США стремятся стать инфлюэнсерами, а 53% считают эту карьеру престижной.
Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на статью The Economist.

Расходы брендов на кампании с инфлюэнсерами

За последние пять лет расходы на инфлюэнсерский маркетинг выросли втрое — до $7 миллиардов.
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Около четверти брендов тратят более 40% своих бюджетов на кампании с инфлюэнсерами.

Изменения в подходе к инфлюэнсерам

Однако подход к инфлюэнсерам претерпел изменения. Бренды все чаще сотрудничают с теми, кто ориентируется на нишевые аудитории.
К примеру, популярными становятся аккаунты, предоставляющие модные советы для людей 60+, или блоги по садоводству для городских жителей.
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Компании обнаружили, что небольшие нишевые аудитории имеют лучший показатель вовлеченности.
Доля расходов на микроинфлюэнсеров (менее 20 000 подписчиков) выросла с 20% до 45%, тогда как расходы на звезд с более чем миллионом подписчиков сократились с 15% до 8%.

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Бренды замечают, что микроинфлюэнсеры имеют более высокий уровень вовлеченности и лучше адаптируют контент к своим подписчикам.

Новые тренды: ИИ-инфлюэнсеры

Кроме того, новым трендом становятся ИИ-инфлюэнсеры, такие как виртуальная фитнес-гуру Айтана Лопез, которая уже имеет 330 тысяч подписчиков на Instagram.
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На глобальном уровне индустрия стремительно растет — на начало 2023 года было более 50 миллионов инфлюэнсеров, и ежегодно их количество увеличивается на 10−20%. Однако всего 4% инфлюэнсеров зарабатывают более $100,000 в год.
Большинство из них не может сделать это основным источником дохода, поскольку рынок переполнен предложениями.
Рынок инфлюэнсеров переполнен: большинство не могут сделать эту деятельность основным источником дохода
Несмотря на сотрудничество с такими звездами, как Charli D’Amelio и Khaby Lame, бренды, в частности Walmart и Louis Vuitton, все чаще выбирают микроинфлюэнсеров из-за более тесного взаимодействия с аудиторией.
В то же время 68% потребителей в сфере моды выражают недовольство из-за избытка рекламного контента в социальных сетях, что подталкивает компании к поиску новых форматов продвижения.
По материалам:
Finance.ua
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