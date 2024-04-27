Современному поколению украинцев придется дольше работать в старости — Finance.ua

Современному поколению украинцев придется дольше работать в старости Сегодня 12:02 — Личные финансы

Современному поколению украинцев придется дольше работать в старости, Фото: freepik

Современному поколению украинских граждан в старости придется дольше работать, оставаться активнее и обеспечивать себя своим трудом в течение более длительного периода жизни.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович на форуме «Демографическое будущее Украины: Стратегия устойчивости и восстановления».

По ее словам, сейчас количество работающих и пенсионеров уже составляет 1 к 1.

«Нам уже необходимо думать сегодня о том, что такое общественное здоровье, нужно создавать максимально инклюзивную среду, чтобы сохранять нашу активность и также очень серьезно работать над постоянным развитием наших людей на протяжении жизни. То есть над культурой устойчивого развития», — сказала Жолнович.

Она отмечает, для того чтобы увеличить по крайней мере до 40% замещение заработка пенсией для пенсионеров уже сегодня нужно еще примерно 6 миллионов работающего населения.

Однако это не удастся обеспечить рождением новых граждан.

«В этом контексте особое значение приобретает вопрос, как вернуть людей из-за границы. Речь идет не только о наших мигрантах, которые спасаются от войны, речь также идет об украинцах во многих поколениях, речь также идет о тех, которые решили уехать гораздо раньше, речь также идет об активных иностранцах, которым тесно в их странах и которые готовы будут выбрать наше государство для своего развития и своего дома», — заявила министр.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует , что в 2024 году начнут возвращаться украинские беженцы. Однако возврат будет медленным.

Согласно расчетам МВФ, к 2028 году в Украине будет проживать 36 млн человек.

УНН По материалам:

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