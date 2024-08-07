Рынок электромобилей в июле установил рекорд: самые популярные модели — Finance.ua

Рынок электромобилей в июле установил рекорд: самые популярные модели Сегодня 20:01 — Личные финансы

Рынок электромобилей в июле установил рекорд: самые популярные модели

В июле украинцы приобрели 7 тысяч новых и подержанных электромобилей. Это на 51,5% больше, чем было в июле 2023 года, и на 12% больше, чем было в июне.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Несмотря на нерегулярные поставки электроэнергии и очереди на отдельных электрозарядных станциях, сегмент легковых автомобилей группы BEV в Украине не сбавляет темпов, а даже их наращивает. Количество «свежепригнанных» легковушек в прошлом месяце (о чем далее) оказалось рекордным.

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Импортируемые подержанные электромобили заняли 54,5% рынка, количество первых регистраций — 3805. И это исторический максимум.

На внутреннем рынке было заключено 2193 сделки купли-продажи по электромобилям, что составляет долю 31,4%.

Новыми куплено 14,1% электрических автомобилей (988 шт.). Что совсем недалеко от пока исторического рекорда для этого подсегмента, установленного в феврале этого года, когда количество новых электромобилей перешло за отметку в одну тысячу штук.

Парк электромобилей

По состоянию на начало июля 2024 года общий парк автомобильной техники с электрическими двигателями составляет 115 857 шт., зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу).

Внутренний рынок

Лидером на украинском внутреннем рынке электромобилей остается Tesla, чьи авто одни из лучших по характеристикам и возможностям, вдобавок сейчас на них чрезвычайно снизились цены. Доля машин этого американского производителя почти достигла трети вторичного рынка — 29,4%.

Также в тройку фаворитов украинских покупателей вошел Nissan (23,5%), которому недавно удавалось удерживать первенство на протяжении почти 10 лет благодаря самой доступной и поэтому массовой модели Nissan Leaf.

Volkswagen занял промежуточную позицию между лидерами и «пелотоном», имея долю более десяти процентов (12,6%), однако меньшую, чем две упомянутые марки. Доля других — менее 5%.

eauto.org.ua

У топ-20 моделей электромобилей первое место на внутреннем рынке со значительным отрывом от ближайших конкурентов занимает Nissan Leaf. В июле по ним заключили 493 сделки купли-продажи.

На второй строчке Tesla Model 3, по которой заключили 291 сделку, на третьей — Volkswagen e-Golf (161 шт.).

На четвертом месте Tesla Model Y с итогом 158 перерегистраций, пятая позиция у Tesla Model S, переоформленная на нового владельца 144 раза.

eauto.org.ua

Импорт б/у

В сегменте импорта первенство тоже за Tesla, причем не первый месяц — таковых на первую регистрацию было подано 1157 автомобилей.

Nissan, преобладающий в парке BEV, в этом списке второй с итогом 607 импортируемых авто.

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На третьей позиции Volkswagen (327 шт.), на четвертой — Hyundai (310 шт.). Замыкает пятерку KIA по итогу 199 электрических автомобилей.

eauto.org.ua

Среди моделей «свежепригнанных» электромобилей несколько месяцев идет интересная борьба за первенство: Nissan Leaf (530 шт.) сумел вернуться на вершину списка, сместив Tesla Model 3 (432 шт.) на вторую позицию. Не менее интересно выглядит разрыв между «сородичами» — Tesla Model 3 и Model Y (419 шт.) — разница на этот раз всего в несколько автомобилей.

На четвертой позиции Tesla Model S (217 шт.) даже несмотря на то, что сейчас это самая доступная модель из семейства Тесла. Замыкает пятерку Volkswagen e-Golf с итогом 209 первых регистраций.

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Продажи новых

Первенство в списке марок новых легковушек группы BEV (неожиданно) второй месяц подряд у Honda, с 268 автомобилями и долей в сегменте 27,1%.

Второе место с результатом 209 авто и 21,2% у BYD, третье у Nissan со 121 авто и долей 12,2%. И на четвертой позиции лидер предыдущих периодов Volkswagen, с итогом 106 авто и долей 10,7%.

Пятое место получил Zeekr, 84 электромобиля и доля 8,5%.

eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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