Новые и подержанные электромобили, которые быстро продаются: рейтинг — Finance.ua

Новые и подержанные электромобили, которые быстро продаются: рейтинг 09.07.2024, 01:23 — Технологии&Авто

Новые и подержанные электромобили, которые быстро продаются: рейтинг

Недавнее исследование показывает, что, несмотря на общий спад спроса, есть электромобили, которые продаются лучше, чем большинство других. Так, Audi занимает две позиции в пятерке наиболее быстро продаваемых новых электромобилей.

Спрос на новые электромобили вырос на 17,2% за год, а запасы электромобилей выросли на 77,2% со средним временем ожидания машины на площадке дилера в 79 дней.

Данные аналитиков из Cars Commerce, изучавших объявления и поисковое поведение потребителей на платформах компании, исследовали, что Audi Q4 e-tron был признан самым продаваемым электромобилем, электрический кроссовер Mercedes-Benz EQB 250 занял второе место в этом рейтинге. Третье и четвертое места заняли Toyota bZ4X и Subaru Solterra, а Audi e-tron GT удалось замкнуть первую пятерку.

На рынке также появилось больше подержанных электромобилей. Rivian R1S стал самым быстро продаваемым подержанным электромобилем, за ним следовали Chevrolet Bolt EUV и Rivian R1T. Chevrolet Bolt с пробегом оказался на четвертом месте, а кроссовер Kia EV6 занял пятое место.

Интересно, что Ford F-150 Lightning доминировал в данных поиска тех, кто выбирал себе новый электромобиль, за ним следовали Ford Mustang Mach-E и кроссовер Kia EV9. Кроссоверы Cadillac Lyriq и Chevrolet Blazer EV завершили пятерку лидеров.

Autogeek По материалам:

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