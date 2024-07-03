Почти половина водителей электромобилей сожалеют о своей покупке, — исследование — Finance.ua
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Почти половина водителей электромобилей сожалеют о своей покупке, — исследование

Технологии&Авто
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Почти половина водителей электромобилей сожалеют о своей покупке, — исследование
Почти половина водителей электромобилей сожалеют о своей покупке, — исследование
Почти половина первых американских пользователей электромобилей планирует вернуться к бензиновым автомобилям при последующей покупке нового авто.
Об этом свидетельствуют результаты международного исследования McKinsey Mobility Consumer Pulse. Его результаты публикует The USSun.
Отмечается, что в опросе приняли участие 37 000 водителей. Более 46% респондентов-владельцев электромобилей в США сказали, что в следующий раз они «очень» вероятно купят автомобиль на традиционном топливе. В Австралии же более 49% владельцев электромобилей заявили, что вернутся к двигателям внутреннего сгорания.
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«В то же время в среднем гораздо меньше респондентов ответили, что, вероятно, вернутся на заправку. Лишь 29% водителей электромобилей во всем мире сказали, что они бы оставили электромобиль. В Японии только 13% владельцев электромобилей сказали, что вернутся назад», — говорится в статье.
Во всем мире водители имели три основных претензии к своим электрифицированным транспортным средствам: более 30% респондентов сказали, что зарядной инфраструктуры недостаточно, общая стоимость автомобиля была слишком высока, и что было слишком тяжело ездить на электромобиле на большие расстояния.
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«Однако новый прогресс в американской инфраструктуре, вероятно, развеет опасения общественности по поводу тарификации. В прошлом году Tesla согласилась открыть свою сеть Supercharger для большинства других брендов электромобилей на американском рынке. Сеть Supercharger является крупнейшей сетью зарядных станций для электромобилей в США», — пишет издание.
При этом несколько автомобильных компаний, включая Ford и Rivian, предложили бесплатные зарядные адаптеры, позволяющие владельцам электромобилей подключаться к станции. Другие компании, такие как Honda, Toyota, Hyundai и VW также запустят зарядные станции Tesla в конце 2024 года или в начале 2025 года.
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«Клиенты отреагировали на надежду на рынке электромобилей. В апреле 2024 года в США было зарегистрировано рекордное количество (проданных) электромобилей после месяцев падения продаж. Тем временем компании вдвое сокращают инвестиции в электрификацию», — резюмируют авторы.
Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
УНІАН
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