Почти половина водителей электромобилей сожалеют о своей покупке, — исследование Сегодня 22:46 — Технологии&Авто

Почти половина водителей электромобилей сожалеют о своей покупке, — исследование

Почти половина первых американских пользователей электромобилей планирует вернуться к бензиновым автомобилям при последующей покупке нового авто.

Об этом свидетельствуют результаты международного исследования McKinsey Mobility Consumer Pulse. Его результаты публикует The USSun

Отмечается, что в опросе приняли участие 37 000 водителей. Более 46% респондентов-владельцев электромобилей в США сказали, что в следующий раз они «очень» вероятно купят автомобиль на традиционном топливе. В Австралии же более 49% владельцев электромобилей заявили, что вернутся к двигателям внутреннего сгорания.

Читайте также Как более дорогая электроэнергия повлияет на содержание электромобилей (инфографика)

«В то же время в среднем гораздо меньше респондентов ответили, что, вероятно, вернутся на заправку. Лишь 29% водителей электромобилей во всем мире сказали, что они бы оставили электромобиль. В Японии только 13% владельцев электромобилей сказали, что вернутся назад», — говорится в статье.

Во всем мире водители имели три основных претензии к своим электрифицированным транспортным средствам: более 30% респондентов сказали, что зарядной инфраструктуры недостаточно, общая стоимость автомобиля была слишком высока, и что было слишком тяжело ездить на электромобиле на большие расстояния.

«Однако новый прогресс в американской инфраструктуре, вероятно, развеет опасения общественности по поводу тарификации. В прошлом году Tesla согласилась открыть свою сеть Supercharger для большинства других брендов электромобилей на американском рынке. Сеть Supercharger является крупнейшей сетью зарядных станций для электромобилей в США», — пишет издание.

При этом несколько автомобильных компаний, включая Ford и Rivian, предложили бесплатные зарядные адаптеры, позволяющие владельцам электромобилей подключаться к станции. Другие компании, такие как Honda, Toyota, Hyundai и VW также запустят зарядные станции Tesla в конце 2024 года или в начале 2025 года.

Читайте также Рейтинг самых популярных электромобилей Украины

«Клиенты отреагировали на надежду на рынке электромобилей. В апреле 2024 года в США было зарегистрировано рекордное количество (проданных) электромобилей после месяцев падения продаж. Тем временем компании вдвое сокращают инвестиции в электрификацию», — резюмируют авторы.

Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут. у вас авто

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.