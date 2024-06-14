Как более дорогая электроэнергия повлияет на содержание электромобилей (инфографика) — Finance.ua

Как более дорогая электроэнергия повлияет на содержание электромобилей (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Как более дорогая электроэнергия повлияет на содержание электромобилей (инфографика)

Большинство украинских владельцев электромобилей заряжают их дома (или возле дома, в гараже и т. п. ), и гораздо реже пользуются зарядными станциями с общим доступом — преимущественно при дальних поездках, пребывании в другом городе или при срочной необходимости быстро зарядить батарею автомобиля.

Об этом пишет Институт исследований авторынка.

Пока нет абсолютно точной статистики относительно того, какая часть владельцев электромобилей заряжает их исключительно дома, а сколько не имеет собственной точки подключения, которую можно было использовать для пополнения запаса хода машины. Однако из опросов покупателей, проведенных ранее, известно, что наличие возможности именно домашней (ночной) зарядки было решающим фактором в покупке электромобиля для более 90% опрошенных.

По предыдущему тарифу это обходилось почти в 50 гривен. По новому — 80 грн (округлено). Если используется двузонный счетчик электроэнергии и зарядка происходит в льготный период (ночной), то каждая сумма становится вдвое меньше.

Далее для большей наглядности и лучшего понимания масштаба фактора экономии при эксплуатации электромобиля сравним цену его зарядки на платных скоростных чарджерах (при 15 грн/кВт-ч) и добавим расходы подобного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, потребляющего 10 л бензина ценой 55 грн/л на 100 км в городском цикле, или 12 литров сжиженной пропан-бутановой смеси по 27 грн/л.

Следовательно, даже после повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей (и даже без учета «ночного» тарифа) 80 грн/100 км остаются наименьшим расходом из всех доступных вариантов для нашего условно среднестатистического небольшого семейного автомобиля, который эксплуатируется преимущественно в городе.

А при использовании двузонного счетчика и зарядке ночью расходы на 100 км составляют сумму, равную цене одного стакана «американо».

Поэтому изменение тарифа на электроэнергию не будет оказывать существенного влияния на рынок электромобилей, поскольку этот вид энергии до сих пор остается самым доступным по сравнению со всеми остальными.

Справка Finance.ua:

За прошедший месяц украинцы приобрели 931 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром. Это на 8% больше по сравнению с маем 2023 года. Из этого количества: новых — 697 ед. (+16%); б/у — 234 ед. (-10%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 79%.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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