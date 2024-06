Nissan Leaf стал самым дешевым электромобилем в Америке — Finance.ua

Nissan Leaf стал самым дешевым электромобилем в Америке 14.06.2024, 01:42 — Технологии&Авто

Фактически, Nissan Leaf 2025 года будет стоить столько же, сколько и прошлогодняя модель. К тому же речь идет о последнем годе выпуска электромобиля, поскольку автопроизводитель готовится заменить хэтчбек кроссовером.

Об этом пишет Motor1.

Базовая комплектация S будет стоить от 29 280 долларов США (все цены включают плату за доставку в размере 1140 долларов США).

Leaf S оснащен аккумулятором на 40,0 киловатт-часов, который может обеспечить до 239 км запаса хода.

Комплектация SV Plus с большей батареей на 60,0 кВт-ч и запасом хода до 341 км стоит 37 330 долларов. Система Safety Shield 360 от Nissan является стандартной для всей линейки, а SV Plus также поставляется с ProPilot Plus и фирменной Intelligent Around View Monitor.

Nissan обновил Leaf второго поколения до 2023 года, заменив решетку радиатора, передний бампер и фары. Автопроизводитель также упростил модельный ряд в две комплектации. S по-прежнему оснащен 147-сильным электродвигателем, в то время как SV Plus использует 214-сильный электродвигатель.

8,0-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы Nissan — стандартный для обеих комплектаций и включает в себя Apple CarPlay и Android Auto. Клиенты, выбирающие комплектацию SV Plus, получат электромобиль с 17-дюймовыми колесами, светодиодными фарами, противотуманными фарами, кожаным рулем с подогревом и подогревом передних сидений.

Leaf станет самым дешевым электромобилем в Америке последнего модельного года. В конце 2023 года Chevrolet прекратила производство чуть более дешевого Bolt, оставив Leaf единственным электромобилем по цене до 30 000 долларов на рынке. Однако появление нового Leaf, дебютирующего как модель 2026 года, должно привести к удорожанию.

