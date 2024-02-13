Ряд обладминистраций будут частично компенсировать ставки по программе «єОселя» — Finance.ua

Ряд обладминистраций будут частично компенсировать ставки по программе «єОселя» Сегодня 11:45 — Кредит&Депозит

Ряд обладминистраций будут частично компенсировать ставки по программе «єОселя»

Государственные ПриватБанк , Ощадбанк и Укргазбанк, являющиеся лидерами по ипотечному кредитованию в рамках государственной программы «єОселя», заключили договоры с рядом областных военных администраций и местными властями о частичной компенсации ставки, преимущественно на 3 процентных пункта.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщения этих банков.

ПриватБанк подписал такие соглашения с Криворожским городским советом, Одесской и Львовской обладминистрациями.

В пресс-службе банка добавили, что подписанный договор позволит нашим защитникам получить жилье в кредит беспроцентно — 3% годовых будет выплачиваться за счет средств областного бюджета.

Вместе с тем Криворожский горсовет будет компенсировать ставку также для правоохранителей, медиков, учителей, научных или научно-педагогических работников.

В ПриватБанке подчеркнули, что планируется подписание аналогичного договора с Черновицкой обладминистрацией.

Ощадбанк договорился о компенсации процентной ставки с четырьмя обладминистрациями: Одесской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой, а также Криворожским горсоветом. договорился о компенсации процентной ставки с четырьмя обладминистрациями: Одесской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой, а также Криворожским горсоветом.

Компенсация процентной ставки будет предоставляться разным льготным категориям граждан в зависимости от условий, согласованных с каждой обладминистрацией или горсоветом.

«Ощад готов к сотрудничеству с другими органами местных властей», — сообщили в пресс-службе банка.

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Укргазбанк имеет аналогичные соглашения с Закарпатской, Одесской, Черновицкой и Львовской обладминистрациями. имеет аналогичные соглашения с Закарпатской, Одесской, Черновицкой и Львовской обладминистрациями.

Сенс Банке сообщили, что подписание соглашений с местными администрациями на данный момент только в планах финучреждения, тогда как в Глобус Банке сообщили, что банк таких партнерских программ еще не заключал. сообщили, что подписание соглашений с местными администрациями на данный момент только в планах финучреждения, тогда как всообщили, что банк таких партнерских программ еще не заключал.

Укрэксимбанк отказался отвечать на вопрос о сотрудничестве с обладминистрациями по компенсации ипотечной ставки, а от седьмого участника программы «єОселя» — Скай Банка, агентство пока не получило ответа. Государственныйотказался отвечать на вопрос о сотрудничестве с обладминистрациями по компенсации ипотечной ставки, а от седьмого участника программы «єОселя» —, агентство пока не получило ответа.

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По данным оператора программы «Укрфинжилье», Ощадбанк занимает лидерскую позицию по количеству и совокупной сумме займов ипотечного кредитования по госпрограмме «єОселя»: за год он выдал 2856 кредитов, объем которых составил 4 млрд 317,1 млн грн.

Второе место на рынке занимает ПриватБанк из 1547 выданных кредитов на сумму 2 млрд 696,3 млн грн, третье — Укргазбанк из 1547 кредитов на 2 млрд 520,5 млн грн.

Справка Finance.ua:

государственная программа доступного кредитования для украинцев «єОселя» заработала 3 октября 2022 года. Сначала присоединиться к программе могли только льготные категории — в первую очередь военные и бюджетники. С 1 августа 2023 года правительство расширило программу — теперь участники боевых действий, ветераны, переселенцы, другие граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие увеличить его площадь, могут получить кредит под 7%.

Діло По материалам:

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