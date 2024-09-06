Руководитель отдела Минобороны подозревается в требовании взяток с тяжелораненых военных — Finance.ua

Руководитель отдела Минобороны подозревается в требовании взяток с тяжелораненых военных
Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали коррупционную схему при начислении соцвыплат военным ВСУ.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Отмечается, что задержан руководитель отдела Департамента финансов Минобороны и два его сообщника — начальник финслужбы воинской части и бывший военнослужащий.
Как установило расследование, фигуранты наладили преступный механизм получения денег от бойцов ВСУ, получивших ранение на передовой.
В обмен на взятки фигуранты обещали тяжелораненым воинам беспрепятственное начисление установленных законом выплат из-за полученной инвалидности.
Задокументированы факты получения злоумышленниками неправомерной выгоды в размере более 300 тыс. грн.
Все три фигуранта задержаны «на горячем» после передачи им одного из траншей.
На основании собранных доказательств руководителю отдела Минобороны поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Преступные действия двух его сообщников квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом).
Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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