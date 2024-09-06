Руководитель отдела Минобороны подозревается в требовании взяток с тяжелораненых военных — Finance.ua

Руководитель отдела Минобороны подозревается в требовании взяток с тяжелораненых военных Сегодня 10:15 — Криминал

Руководитель отдела Минобороны подозревается в требовании взяток с тяжелораненых военных, Фото: СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали коррупционную схему при начислении соцвыплат военным ВСУ.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что задержан руководитель отдела Департамента финансов Минобороны и два его сообщника — начальник финслужбы воинской части и бывший военнослужащий.

Как установило расследование, фигуранты наладили преступный механизм получения денег от бойцов ВСУ, получивших ранение на передовой.

В обмен на взятки фигуранты обещали тяжелораненым воинам беспрепятственное начисление установленных законом выплат из-за полученной инвалидности.

Задокументированы факты получения злоумышленниками неправомерной выгоды в размере более 300 тыс. грн.

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Все три фигуранта задержаны «на горячем» после передачи им одного из траншей.

На основании собранных доказательств руководителю отдела Минобороны поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Преступные действия двух его сообщников квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом).

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Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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