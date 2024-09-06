Руководитель отдела Минобороны подозревается в требовании взяток с тяжелораненых военных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Руководитель отдела Минобороны подозревается в требовании взяток с тяжелораненых военных

Криминал
46
Руководитель отдела Минобороны подозревается в требовании взяток с тяжелораненых военных
Руководитель отдела Минобороны подозревается в требовании взяток с тяжелораненых военных, Фото: СБУ
Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали коррупционную схему при начислении соцвыплат военным ВСУ.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Отмечается, что задержан руководитель отдела Департамента финансов Минобороны и два его сообщника — начальник финслужбы воинской части и бывший военнослужащий.
Читайте также
Как установило расследование, фигуранты наладили преступный механизм получения денег от бойцов ВСУ, получивших ранение на передовой.
В обмен на взятки фигуранты обещали тяжелораненым воинам беспрепятственное начисление установленных законом выплат из-за полученной инвалидности.
Задокументированы факты получения злоумышленниками неправомерной выгоды в размере более 300 тыс. грн.
Читайте также
Все три фигуранта задержаны «на горячем» после передачи им одного из траншей.
На основании собранных доказательств руководителю отдела Минобороны поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Преступные действия двух его сообщников квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом).
Читайте также
Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.